Vermiste influencer (24) blijkt vermoord en in beton gegoten

17 oktober 2019

15u56

Een Amerikaans model dat eind mei als vermist werd opgegeven door haar familie, blijkt op een vreselijke manier vermoord te zijn en begraven in beton. Gerechtsdocumenten onthullen hoe Esmeralda Gonzalez (24) – die meer dan 300.000 volgers verzamelde op Instagram – aan haar einde kwam.

Het was op 31 mei dat Gonzalez als vermist werd opgegeven. Haar broer was die dag bij haar langsgegaan omdat hij haar al een week niet meer gezien had en vond haar woning in Las Vegas helemaal overhoopgehaald. De voordeur was niet op slot en de lichten brandden nog. Van zijn zus – die mentale problemen had – was geen spoor.

Tips

In de maanden die daarop volgden kwamen verscheidene tips binnen die in de richting wezen van de 45-jarige Christopher Prestipino, een man die niet ver bij haar vandaan woonde. “Esmeralda was bij Christopher thuis en hij gaf haar meth”, onthulde een getuige. “Hij wist niet dat ze mentale problemen had en ze begon zich heel vreemd te gedragen.”





Volgens de openbare aanklager zou de verdachte Gonzalez “lange tijd aan het bed vastgebonden” hebben. Toen ze ermee dreigde om naar de politie te gaan en alles te vertellen, maakte hij haar los. Toen ze hem in het gezicht sloeg, probeerde hij haar te wurgen. “Hij dacht dat ze dood was, maar ze kwam weer bij”, staat er in de gerechtsdocumenten te lezen. Daarop zou hij haar ingespoten hebben met zwembadreiniger. Vervolgens ging hij tot het uiterste om het lichaam te verbergen. (lees hieronder verder)

Begin juni zou de man een vriend van de familie gebeld hebben met de vraag om een houten kist met beton op zijn truck te helpen laden. Daarbij gedroeg hij zich vreemd en zette hij de radio luid, omdat hij dacht “dat de FBI meeluisterde”. Het lukte niet, ook niet na uren proberen.

Woestijn

Vorige week werd de kist dan gevonden in de woestijn van Las Vegas. Het is niet duidelijk hoe ze daar precies is geraakt. In het beton bleek een lichaam te zitten, waarvan gedacht wordt dat het van de vermiste vrouw is. Momenteel wordt geprobeerd om haar via DNA officieel te identificeren. (lees hieronder verder)

Prestipino vluchtte naar Belize, maar keerde vrijdag terug naar Las Vegas omdat hij dacht dat de kust veilig was. Het was toen dat de politie hem in de boeien sloeg. Hij wordt beschuldigd van moord, kidnapping met zware verwondingen tot gevolg en samenzweren om een moord te plegen. Hij zit nu in de gevangenis.

Vriendin

Ook zijn 31-jarige vriendin werd opgepakt. Lisa Mort wordt ervan beschuldigd dat ze een misdadiger geholpen heeft. De vrouw ontkent alles. Ook de betrokkenheid van nog een tweede vrouw wordt onderzocht: een zeker Cassandra Bascones. Ze hielp mogelijk bij de moord.