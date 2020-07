Vermiste hoogbejaarde Nederlander uitgedroogd teruggevonden in Spaanse wijngaard William van Houte

26 juli 2020

20u40

Bron: AD.nl 0 Een 88-jarige Nederlandse man is in het Spaanse Xaló, nabij Benidorm, een dag lang vermist geweest. De man werd uitgedroogd in een wijngaard vlakbij zijn huis teruggevonden, zo melden Spaanse media . De man werd als vermist opgegeven door een vriendin die hem niet thuis trof. De hoogbejaarde Nederlander is overgebracht naar het ziekenhuis.

Een vriendin trof de in Spanje woonachtige Nederlander vrijdag niet thuis aan. De hoogbejaarde man zou hulpbehoevend zijn. Regionale nieuwssites melden dat de man niet zou zijn teruggekeerd nadat hij boodschappen was gaan doen. Bij zijn woning werden ook zijn sleutels en rollator aangetroffen. De vriendin alarmeerde de hulpdiensten.

Er werd bijna een etmaal gezocht naar de Nederlander. Buurtbewoners hielpen de politie met zoeken. Ook is er volgens Spaanse media een helikopter ingezet bij de zoektocht. Na twintig uur zoeken werd de man uitgedroogd teruggevonden in een wijngaard vlakbij zijn huis. In de regio is het momenteel erg warm met overdag temperaturen van boven de dertig graden.

Opgelucht

Gistermiddag rond 18 uur werd de man door de hulpdiensten gevonden. Op foto’s is te zien dat de man in een reddingsdeken ligt en met een parasol wordt beschermd voor de zon. De man had naast uitdrogingsverschijnselen pijn aan zijn zij. Hij is overgebracht naar een nabijgelegen ziekenhuis voor controle.

Op sociale media reageren mensen opgelucht op het nieuws dat de Nederlander weer is gevonden. “Hè gelukkig, mijn arme buurman”, reageert iemand onder een opsporingsbericht op Facebook. Ook worden de hulpdiensten bedankt voor hun inzet tijdens de zoektocht naar de man.

De Nederlander zou al enkele jaren woonachtig zijn in Spanje. Op Facebook is te zien dat de man vakantieappartementen verhuurt.

👏La Guardia Civil localiza a un octogenario en Xaló después de estar desaparecido casi 24 horas



El hombre con movilidad reducida y cierto grado de dependencia se perdió después de salir a comprar en la localidad de la Marina Alta.https://t.co/raHyjXl3pr pic.twitter.com/4ggRF3iXmq AUGC Guardia Civil(@ AUGC_Comunica) link