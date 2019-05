Vermiste Hawaiiaanse na 16 dagen levend teruggevonden in dichte bossen Maui tvc

25 mei 2019

10u49

Bron: Belga 0 ‘Levend gevonden’, krabbelen vrienden van Amanda Eller haastig op de vermissingsposters die overal op het Hawaïaanse eiland Maui voor haar zijn opgehangen. De wandelaarster verdween ruim twee weken geleden spoorloos, nadat ze eropuit trok in bosreservaat Makawao. Familie en vrienden kunnen na weken zoeken opgelucht ademhalen. Amanda werd gisteren levend gespot door de bemanning van een helikopter.

“Blij, opgewonden en buiten zinnen”, reageert Amanda's moeder Julia Eller op het goede nieuws over haar dochter. “Ik heb er geen woorden voor, zo ongelooflijk dankbaar ben ik.” Sinds op 9 mei de auto en telefoon van de 35-jarige yogalerares op een parkeerplaats bij de Kahakapao Loop Trail werden gevonden, speurden talloze vrijwilligers onophoudelijk naar haar.



Nieuwssite Hawaii News Now meldt dat Amanda gisteren door helikopterpiloten, die door Ellers familie waren ingehuurd, op ongeveer zes kilometer van de parkeerplaats werd gezien. Een van de vrijwilligers schrijft op de Facebookpagina Findamanda dat de vermiste vrouw de aandacht van de wentelwiek wist te trekken door, staand in een riviertje tussen twee watervallen, naar de vliegers te zwaaien.



“We zagen haar zwaaiend in de rivierbedding staan”, vertelt Chris Berquist die in de heli zat tegen ABC News. “We konden haar er veilig uithalen. Ze was niet gewond, kwam alert over en was slechts wat verbrand door de zon. Ook was ze haar schoenen kwijt, maar ze had geen verwondingen.”

Amanda, die in totaal zestien dagen in de bossen ronddoolde en zich voedde met water en planten, wist nog precies wie en waar ze was.

Sterk

“Ik heb nog nooit zoiets overweldigends gevoeld”, zegt Berquist. De helikopter bracht haar naar een ambulance, die haar direct naar een ziekenhuis op Maui reed. Amanda's dolblije familie wachtte haar daar op. De opluchting onder haar vrienden, na wekenlange onzekerheid is minstens zo groot. “Ze is nog net zo sterk als we altijd dachten”, schrijft Sarah Haynes bij het bericht. “We wisten dat ze het zo lang uit kon houden.”



Toch leek de hoop om Amanda levend terug te vinden de afgelopen weken soms te vervagen. Haar familie vreesde het ergste. Moeder Julia: “We zijn bang dat haar iets vreselijk is overkomen, maar die angst proberen we snel te verdringen. Ik geloof stellig dat ze nog leeft.” Om de zoektocht een extra impuls te geven, werd enkele uren voor haar terugkeer nog een beloning van 50.000 dollar uitgeloofd.



“Ze is mijn soulmate en ik wil haar terug”, verzuchtte haar vriend Benjamin Konkol eerder. “Ze is de liefde van mijn leven en ik voel dat ze daar nog ergens is.” Hij kreeg gelijk. Het goede nieuws over Amanda's terugkeer gaat als een lopend vuurtje over het eiland. ‘Levend gevonden’, luidt de tekst die, dik onderstreept en in allerijl, op de vermissingsposters wordt gekalkt.