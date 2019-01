Vermiste Duitse toeriste dood teruggevonden in Australische outback ADN

16 januari 2019

Bron: Belga 0 Na een dagenlange zoektocht in de Australische outback is een vermiste Duitse toeriste dood teruggevonden.

De 62-jarige vrouw was op nieuwsjaarsdag verdwenen, nadat ze vanuit Alice Springs -de enige grotere stad in de omgeving- vertrokken was voor een wandeling. Haar lijk werd vanmiddag ontdekt onder een boom, drie kilometer verwijderd van een wandelpad.

De vrouw uit Keulen, die alleen was in Australië, had op de ochtend van 1 januari haar hotel verlaten, enkel met een rugzak. In de buurt ligt het nationaal park Emily Gap, dat ook bekend is voor de rotstekeningen van aboriginals, de inheemse bevolking van Australië. Sindsdien ontbrak elk spoor van de vrouw.



De politie kwam haar uiteindelijk op het spoor aan de hand van haar gsm-data. Vandaag werd haar lichaam aangetroffen. Over de doodsoorzaak gaf de politie geen commentaar.

Vermoed wordt dat de Duitse in het verlaten en op dit moment extreem hete gebied de weg is kwijtgeraakt. In de outback bereiken de temperaturen momenteel overdag meer dan 45 graden. Australië lijdt onder de zwaarste hittegolf van de afgelopen twintig jaar. In het zuiden steeg het kwik naar 49,1 graden Celsius. Mogelijk werd de grens van 50 graden zelfs al overschreden. Dat gebeurde voor het laatst in 1998.