Vermiste Duitse rugzaktoerist (28) levend teruggevonden in Australië

01 juli 2019

10u19

Bron: The West Australian 6 Buitenland De vermiste Duitse rugzaktoerist Andreas Karl Wacker (28), die sinds vorige woensdag spoorloos was in het westen van Australië, is levend teruggevonden. Dat heeft de Australische politie gemeld. Familieleden van de Duitser waren doodongerust nadat hij niet reageerde op verjaardagswensen. De Australische politie had een opsporingsbericht voor hem verspreid.

De Duitser was vermist sinds hij woensdagavond een fitness verliet in de stad Perth. De politie verspreidde daarop videobeelden waarop Wacker te zien was in een tankstation in Rockingham, even buiten Perth. Hij had geen contact meer met familie of vrienden, gedrag dat volgens hen niet in overeenstemming was met zijn normale doen. Nu bijkt dat de Duitser levend en wel aangetroffen is. De Australische politie vond hem terug in het gebied rond Nannup, waar hij door zou trekken.

Ongeruste familie

Omdat hij echter geen mobiele telefoon op zak had, was het moeilijker voor de man om contact op te nemen met het thuisfront. Zijn familie had in een videoboodschap aan 9News afgelopen weekend nog laten weten dat ze doodongerust waren. “Bel je mama op, of iemand van de familie”, smeekt zijn tante. “Je mama wordt gek, ze slaapt niet meer, we zijn allemaal doodongerust.”

Het gebied waar de Duitser aan het reizen is, ligt op ongeveer 4000 kilometer van Byron Bay, waar de zoektocht naar de vermiste Belg Theo Hayez (18) nog steeds verdergaat.

