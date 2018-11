Vermiste dakloze lag 8,5 jaar aan overkant van de weg Rick Aalbers

25 november 2018

12u43

Bron: AD.nl 0 Ger Homma liep in april 2010 weg uit een verblijfhuis voor daklozen in Hummelo (Nederland). Sindsdien was hij vermist. Er is naar hem gezocht, maar hij bleef spoorloos. 8,5 jaar later werden zijn botresten gevonden in een bosperceel aan de overkant van de weg.

Meer dan acht jaar was er geen spoor van Homma. En dat liet de mensen bij de Nederlandse stichting Ontmoeting in Houten niet los. “Het was een hele aardige man. Het personeel kon goed met hem opschieten. Het hield ons in de greep omdat we niet wisten wat er met hem gebeurd was”, zegt directeur Ed van Hell.

