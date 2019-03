Vermiste Chinese student na drie dagen 160 kilometer verder teruggevonden LH

27 maart 2019

13u29

Bron: The Guardian 0 De Canadese politie heeft de vermiste Chinese student Wanzhen Lu veilig en wel teruggevonden, drie dagen nadat hij het slachtoffer was geworden van een brutale ontvoering door drie gemaskerde mannen.

De 22-jarige Lu werd gisterenavond met lichte verwondingen teruggevonden in Gravenhurst, een stad die op 160 kilometer ten noorden van Toronto ligt. Het was een bewoner van een landhuis die de politie belde nadat een man, die aan de omschrijving van Lu voldeed, naar hem was gekomen en om hulp had gevraagd. Lu werd meteen naar een ziekenhuis gebracht.

De jongeman die aan de Yorkville-universiteit in Toronto studeert, was zaterdagavond het slachtoffer geworden van een gewelddadige ontvoering. Toen hij met een vriendin door de ondergrondse parkeerplaats van hun flatgebouw in Markham, een voorstad van Toronto, liepen, werden ze aangevallen door drie gemaskerde mannen, waarbij een van hen een stroomstootwapen gebruikte. Een vierde medeplichtige bleef achter het stuur zitten. Lu werd door de drie mannen in een zwarte Dodge Caravan-volumewagen gesleept. Lu’s vriendin bleef ongedeerd achter, maar verkeerde in shock.

De vier verdachten worden momenteel nog gezocht. Over het motief tast de politie nog altijd in het duister.

De politie wil niet ingaan op de vraag of Lu’s verdwijning verband kan houden met een zwendel waarbij oplichters proberen losgeld te verkrijgen van families van jonge, kwetsbare Chinese studenten die in Canada verblijven. Daarbij werden al studenten in de Canadese steden Toronto, Montreal, Winnipeg en Calgary geviseerd.

Verschillende media melden ook nog dat de universiteitsstudent enkele dure auto’s, waaronder een Rolls-Royce en een Lamborghini, bezit.

