Vermiste Chinese journalist duikt na twee maanden weer op: "Politie pakte mij op, daarna werd ik in quarantaine gezet"

23 april 2020

12u48

Bron: The Guardian 10 Een van de vermiste Chinese burgerjournalisten is na twee maanden plots weer opgedoken. Li Zehua geeft aan dat hij opgepakt werd door de politie en verplicht in quarantaine gehouden werd. Opvallend: zijn dreigende toon heeft nu plaatsgemaakt voor een staaltje vaderlandsliefde.



Li kwam behoorlijk kritisch uit de hoek tijdens de ergste weken van de corona-epidemie. Door filmpjes te maken vanuit de frontlijn van Wuhan maakte hij duidelijk hoe ernstig de situatie was.

Op 26 februari maakte Li een laatste video. Daarin vertelde hij hoe hij achtervolgd werd door een witte bestelwagen. De inzittenden probeerden hem zelfs klem te rijden, maar de journalist wist te ontsnappen.

Onder bewaking

In zijn appartement deed Li alle lichten uit en begon hij in stilte te streamen. Hij hoorde hoe agenten zijn buren begonnen te ondervragen, drie uur later werd aan zijn deur geklopt. De man moest mee naar het politiebureau op verdenking van verstoring van de openbare orde.

Uiteindelijk werd Li niets ten laste gelegd. Omdat hij in de broeihaard van de epidemie zat, moest hij wel verplicht in quarantaine gaan. Er volgde een maand isolement in Wuhan, daarna mocht hij naar zijn familie in een andere provincie. Li bleef al die tijd tijd onder bewaking staan. Hij kreeg drie maaltijden per dag en kon elke avond naar het nieuws op de staatszender kijken.

“Correct behandeld”

“De politie heeft me al die tijd correct behandeld”, verklaart Li nu. “Ik kon rusten en kreeg eten, ze bekommerden zich om mijn gezondheid. Ik wens iedereen die getroffen werd door het virus een snel herstel toe. God zegene China, samen kunnen we de strijd aan.”

Die toon verschilt danig met de manier waarop hij twee maanden eerder verslag uitbracht. Zo bracht hij aan het licht hoe nieuwe besmettingen onder de mat geveegd werden en interviewde hij zieke inwoners. In een crematorium verklapte een medewerker dat hij veel meer lijken moest vervoeren en in ruil daarvoor opslag gekregen had.

“Wil mijn mond niet houden”

“Ik wil mijn mond niet langer houden”, klonk het toen. “Ja, ik zou een leuk leven kunnen leiden met een vrouw en kinderen. Maar door dit te doen, hoop ik dat meer jongeren zich zullen verzetten tegen het regime.”

Twee andere klokkenluiders blijven tot nader order wel nog altijd vermist. Fang Bin filmde hoe lichamen opgestapeld werden in een bus, Chen Qiush bracht onder meer de ellendige situatie in de bomvolle ziekenhuizen in beeld.

