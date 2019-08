Vermiste Britse jogster dood teruggevonden op Grieks eiland KVE HAA HR

07 augustus 2019

17u08

Bron: Sky News, The Guardian, Bild, Reuters 12 De Britse astrofysicus Natalie Christopher (34), die sinds twee dagen vermist was op het Griekse eiland Ikaria, is dood teruggevonden. Dat meldt de Griekse publieke omroep ERT. Een vrijwilliger die deelnam aan de zoekactie naar de verdwenen jogster ontdekte het lichaam in een ravijn. Over de doodsoorzaak bestaat nog geen duidelijkheid.

De vrouw die geboren werd in Londen en nu op Cyprus woont, was samen met haar Cypriotische vriend op vakantie op Ikaria, een eiland in de Egeïsche Zee. Toen ze maandagmorgen maar niet terugkeerde naar het hotel nadat ze was gaan joggen, verwittigde haar partner de politiediensten. Sindsdien werd het idyllische eiland systematisch uitgekamd op zoek naar Christopher.



De Griekse autoriteiten hadden een grootschalige zoekactie opgezet. Het lichaam van de wetenschapper werd uiteindelijk teruggevonden in de buurt van de haven van Agios Kirykos, niet ver van het hotel waar het koppel verbleef.

Bergachtig gebied

De vriend (38) van Christopher vertelde aan lokale media dat hij maandag ontwaakte in de hotelkamer en vaststelde dat zijn vriendin niet daar was. Hij belde haar naar eigen zeggen zelf op en ze vertelde hem dat ze was gaan joggen en zich op een bergachtig pad bevond. Maar daarna kon hij haar niet meer bereiken. Toen ze drie uur later nog niet terug was, alarmeerde hij de autoriteiten.



Volgens lokale media zocht de politie in de buurt van de bergachtige regio Kerame in het noorden van het eiland. De politie houdt voorlopig alle pistes open. Ook worden er bloedsporen onderzocht die zich op de lakens in de hotelkamer bevonden. Theodoris Theodorakis, de eigenaar van het hotel in Kerame, omschreef de aangetroffen bloeddruppels als “een typisch gevolg van een bloedneus”.

Tweede verdwijning op korte tijd

Begin juli raakte op Ikaria ook al moleculair bioloog Suzanne Eaton vermist tijdens het joggen. De 60-jarige Amerikaanse was op het eiland voor een conferentie. Haar collega’s sloegen alarm toen ze niet terugkwam. Een week later werd Eaton dood gevonden in een grot die in de Tweede Wereldoorlog was omgebouwd tot bunker. Een Griekse man heeft bekend dat hij haar heeft aangereden, verkracht en vermoord.