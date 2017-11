Vermiste Britse avonturier zou gelokaliseerd zijn maar is “nog niet buiten gevaar” Koen Van De Sype

Bron: Twitter, BBC, itv 0 Twitter Benedict Allen. De Britse avonturier die vermist werd nadat hij op expeditie was vertrokken in een afgelegen jungle in Papoea-Nieuw-Guinea, zou gespot zijn. Dat meldt een correspondent van de openbare omroep BBC. “Hij bevindt zich vlakbij een landingsbaan voor vliegtuigen”, aldus Frank Gardner. “Maar hij is nog niet buiten gevaar. Door onlusten tussen lokale stammen kan hij geen kant meer op.”

Benedict Allen (57) vertrok vorige maand naar een uithoek van de wereld, op zoek naar een stam koppensnellers die hij dertig jaar geleden een eerste keer had ontmoet. Hij wilde te weten komen hoe het hen inmiddels was vergaan, als een van de laatste volken die nog leefden zonder contact met de buitenwereld. Daarover wilde hij een reportage maken voor de BBC. Een helikopter dropte hem in het oerwoud, vlakbij een missiepost. Vandaar zou hij het zelf moeten doen.

Gevaren

Hij besefte wel dat de expeditie gevaren in hield. “Zelfs op mijn 26ste was het een zware tocht over verraderlijk terrein. Ik heb ook niet echt iets voorzien om daarna weer de bewoonde wereld te bereiken, wat me wel wat zorgen baart, zeker op mijn leeftijd”, schreef hij eerder op zijn blog.

Toen hij op 11 oktober in Londen vertrok voor zijn avontuur, stuurde hij nog een allerlaatste tweet: “Ik kan een tijdje weg zijn (probeer me niet te redden, alsjeblieft – waar ik heenga, zal je me toch nooit vinden…)”, klonk het onheilspellend. Maar van dat laatste is hij nu toch teruggekomen, zo blijkt. (lees hieronder verder)

Nadat er al weken niets meer van hem was gehoord en hij ook niet op de geplande terugvlucht naar huis zat, startte een zoekactie. En die zou al resultaat hebben gehad, volgens een BBC-correspondent. “Volgens enkele stamhoofden in de regio waar hij vermist raakte, zou hij gespot zijn vlakbij een landingsbaan voor vliegtuigen”, aldus Frank Gardner op BBC Radio 4. “Hij zou in goede gezondheid zijn en gevraagd hebben om een evacuatie.” (lees hieronder verder)

“Door onlusten tussen stammen kan hij over land geen kant meer op”, zo voegde Gardner er later nog aan toe in een tweet. “Alle bruggen zijn afgesloten. Er is intussen een reddingsoperatie opgestart.” (lees hieronder verder)

UK explorer @benedictallen has been sighted, 'alive and well' nr airstrip in Papua New Guinea after being reported missing while trekking. pic.twitter.com/8neKeC9IGS Frank Gardner(@ FrankRGardner) link

UK explorer @benedictallen is not out of danger yet. He's marooned at an airstrip after tribal fighting cut off all the road bridges. pic.twitter.com/l5R1Efv5GE Frank Gardner(@ FrankRGardner) link

Allen had geen enkel communicatiemiddel - zoals een satelliettelefoon - meegenomen en ook geen gps. “Hij wil altijd leven zoals de plaatselijke bevolking”, aldus zijn vrouw Lenka.