Vermiste blogster ligt begraven in haar eigen tuin

08 maart 2019

18u04

Bron: Belga 0 Een vermiste Française is dood teruggevonden in de tuin van van haar eigen huis in Richmond, een voorstad van Londen. Haar lichaam lag er oppervlakkig begraven. Scotland Yard is een onderzoek gestart naar haar dood.

Laureline Garcia-Bertaux kwam maandag niet op haar werk opdagen. Diezelfde dag nog werd haar verdwijning gemeld aan de politie.

De 34-jarige vrouw werkte voor het pr-bureau Golin in Londen. Ze was afkomstig uit Aix-en-Provence en had haar diploma gehaald aan Saint Martin, een kunst- en designschool in Londen. Volgens haar Instagram-account was ze actief als blogster, stiliste en designer. Daarnaast was ze ook actief in de digitale marketing en de filmwereld.

Afspraak met “charismatische dierenarts”

Volgens haar vroegere collega Daniel Hughes had ze zondagavond een afspraak met een "charismatische dierenarts". De vrouw leefde alleen met haar twee honden.

Producer Hester Ruoff werkte met Laureline samen voor verschillende projecten, denk maar aan de kortfilm ‘Gerry’. Joan Collins -vooral bekend van ‘Dynasty’- speelde daar vorig jaar de hoofdrol in. Beide vrouwen zijn ondersteboven van het nieuws.

