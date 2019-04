Vermiste Belgische toeristen in Albanië na urenlange zoektocht teruggevonden Hans Renier

19 april 2019

11u18

Bron: Albanian Daily News 0 Buitenland De Albanese politie is meer dan 12 uur op zoek geweest naar twee Belgische toeristen. Toen de vijftigers gisteravond niet terugkeerden naar hun verblijfplaats, werd alarm geslagen. De politie zocht de hele nacht naar hen. Deze voormiddag werden ze gevonden.

De twee vijftigers bevonden zich in het nationaal park Llogara. Dat is een bergachtig en bebost natuurgebied van ongeveer 10 vierkante kilometer langs de kust in het zuidwesten van Albanië. Het ligt op een hoogte tussen 470 en 2018 meter.

De Belgen werden het laatst gezien in het dorp Ilias, toen ze op weg waren naar Llogara. Omdat ze ‘s avonds niet terugkeerden, werd de politie verwittigd. Die zochten de hele nacht, zonder het koppel te vinden.

De twee, die 56 en 58 jaar oud zouden zijn, verbleven in de stad Vlora. Tijdens een bergtocht in het nationaal park raakten ze blijkbaar afgesplitst van de groep.

