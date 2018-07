Vermiste Belg (57) na drie dagen levend en wel gevonden in Londens park Bjorn Maeckelbergh

17 juli 2018

10u00

Bron: Eigen berichtgeving 14 De 57-jarige Belgische toerist die vorige vrijdag vermist raakte tijdens een begeleide groepsreis in Londen is deze ochtend levend en wel teruggevonden in een park in de Britse hoofdstad. Dat bevestigen directeur Bert Putman van de vzw Oranje en de FOD Buitenlandse Zaken.

Luc Blieck is 57 jaar en heeft een mentale beperking. Vorige week trok hij met de vzw Oranje onder begeleiding naar Londen – voor vijf dagen. Vrijdag kwam de groep per ongeluk terecht in een anti-Trump-betoging. In de chaos en de mensenmassa geraakte Luc Blieck de groep kwijt. De begeleiders sloegen onmiddellijk alarm, ook omdat Luc Blieck medicatie nodig had, en die niet bij zich had.

De politie in Londen bestempelde de verdwijning als onrustwekkend en stuurde afgelopen weekend een opsporingsbericht de wereld in. Met resultaat.Na drie nachten is Luc Blieck nu terecht. "Luc is gevonden in een park in Londen", zegt directeur Bert Putman. "Hij heeft blijkbaar drie dagen en nachten rondgedwaald in Londen, maar is oké. Eind goed al goed."



De Belg wordt opgevangen door twee medewerkers die de vzw ter plaatse hield. Ook de consul is bij hem, meldt de FOD Buitenlandse Zaken. Het is de bedoeling dat de groep vandaag terug naar huis reist.