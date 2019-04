Vermiste baby blijkt eigenlijk verkocht voor 300 dollar door neefje

19 april 2019

16u12 1 De acht maand oude baby Nancy Tirzo Sánchez uit Mexico werd vorig weekend als vermist opgegeven door haar moeder. Nu blijkt dat het tienerneefje van de baby het meisje heeft verkocht voor 300 dollar. Baby Nancy is intussen weer bij haar ouders.

María Magdalena Sánchez ging met haar baby haar zus bezoeken in het ziekenhuis in Mexico City. Twee van haar neefjes waren er ook bij. Maar de neefjes en haar baby mochten niet mee binnen in het ziekenhuis, dus de vrouw liet het trio achter en gaf haar 15-jarig neefje de opdracht om even op de baby te letten.

Volgens de 15-jarige neef wou zijn jongere zusje naar het toilet en had een vrouw aangeboden om even op de baby te letten terwijl hij mee ging met zijn zusje naar het toilet. De baby en de vrouw waren volgens hem verdwenen toen hij terugkwam.

Maar bewakingsbeeld toont dat de jongen heeft gelogen. Op de beelden is te zien hoe de jongen de baby overhandigt aan een vrouw en hoe die vrouw hem daar geld voor geeft. De tiener heeft nu bekend dat hij het geld heeft gebruikt om eten te kopen terwijl ze aan het wachten waren. Het zou gaan om 300 dollar.

Kleine Nancy is vandaag gelukkig teruggevonden en is weer bij haar moeder. Het koppel dat de baby in hun bezit had, is aangehouden.