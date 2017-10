Vermiste Australische vrouw wellicht gedood door krokodil 09u04

Een 79-jarige Australische vrouw die als vermist was opgegeven, is waarschijnlijk het slachtoffer geworden van een krokodil. Dat heeft de politie van Queensland meegedeeld.

De vrouw, die aan dementie lijdt, was dinsdag verdwenen uit een verzorgingstehuis in de buurt van Port Douglas (Queensland), in het noordoosten van Australië. Later vond de politie haar kleren en haar wandelstok terug aan een waterloop, in een bos op ongeveer 2 kilometer van het rusthuis. In de buurt werden ook menselijke resten gevonden.



Volgens de politie is het "erg waarschijnlijk" dat de resten afkomstig zijn van de 79-jarige Anne Cameron. Er moet wel nog een forensisch onderzoek worden uitgevoerd om dat met zekerheid te bevestigen.



De overheid heeft nu krokodillenvallen uitgezet in het gebied.