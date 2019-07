Vermiste Amerikaanse wetenschapper dood aangetroffen in verlaten bunker op Kreta kv

10 juli 2019

19u23

Bijna een week na haar verdwijning hebben de Griekse autoriteiten maandagavond op Kreta het lichaam gevonden van de zestigjarige Amerikaanse wetenschapper Suzanne Eaton in een verlaten bunker uit de Tweede Wereldoorlog. Volgens de eerste aanwijzingen werd de vrouw vermoord.

Speleologen hadden maandag het lichaam van Eaton aangetroffen in een oude militaire bunker, op zo’n elf kilometer van haar hotel. De bunker is gelegen in een gebied waar veel toeristen verblijven.

De vrouw was werkzaam bij het gerenommeerde Max Planck Instituut voor Moleculaire Celbiologie en Genetica in het Duitse Dresden. Ze was vorige week in Kreta voor een conferentie en verdween spoorloos toen ze op 2 juli haar hotel verliet om een eind te gaan joggen. Toen ze niet terugkeerde, sloegen haar collega’s alarm.

In haar hotelkamer werden haar paspoort, telefoon, geld en fietsschoenen aangetroffen, maar haar loopschoenen ontbraken, zo meldden haar familie en vrienden eerder op een pagina op sociale media gewijd aan de zoektocht naar de vrouw.

Uit een eerste autopsie bleek vandaag dat de vrouw stierf door verstikking, zo vertelde een politiebron aan Reuters. Een tweede bron vertelde dat ze ook kneuzingen had.

“Het is met enorme droefheid en spijt dat we het tragische overlijden van onze geliefde vriendin en collega Suzanne Eaton meedelen”, zei het Max Planck Instituut in Dresden, waar Eaton werkte als onderzoeksleider, dinsdag in een verklaring. “We zijn diep geschokt en verontrust door deze tragische gebeurtenis. Suzanne was een uitstekende en inspirerende wetenschapper, een liefhebbende echtgenote en moeder, een atlete en een echt fantastisch persoon die door ons allemaal erg graag gezien werd. Haar verlies is ondraaglijk.”