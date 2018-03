Vermiste Amerikaanse student dood aangetroffen op Bermuda jv

20 maart 2018

14u29

Bron: CNN 0 Het levenloze lichaam van Mark Dombroski is gevonden in een slotgracht van Fort Prospect in Devonshire op Bermuda. De 19-jarige Amerikaanse student raakte dit weekend vermist op het eiland. De politie sluit een misdaad niet uit.

Mark Dombroski was een eerstejaarsstudent aan de Saint Joseph's University in Philadelphia. Hij was op Bermuda voor een internationaal rugbytornooi. Dat eindigde zaterdag. Daarna ging Dombroski nog met vrienden en familie op stap. Hij werd het laatst gezien in restaurant/bar The Dog House, even na middernacht zondag.

Volgens zijn moeder voelde Dombroski zich niet lekker door een blessure aan de schouder, die hij had opgelopen tijdens het tornooi. Op basis van bewakingscamerabeelden vermoedt ze dat haar zoon wou teruggaan naar het hotel.

De politie onderzoekt de zaak nog en wou alvast niet ingaan op de vraag of Mark Dombroski ruzie had in de bar en geld voor een taxi van vrienden weigerde.

