Vermist New Yorks meisje (16) vermoedelijk door oudere man naar Londen gelokt

HL

28 augustus 2019

14u51

Bron: New York Post, The Independent

Victoria Grabowski, een 16-jarig meisje uit de wijk Queens in New York, liep zaterdag weg van huis. Volgens de politie nam ze vanuit de JFK-luchthaven in New York het vliegtuig naar Londen. Ze zou daarnaartoe gelokt zijn door een oudere Britse man die ze online leerde kennen.