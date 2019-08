Vermist New Yorks meisje (16) teruggevonden bij 42-jarige man in Groot-Brittannië HL

29 augustus 2019

16u53

Bron: BBC 0 Een 16-jarige meisje dat wegliep uit haar huis in New York en het vliegtuig nam naar Londen, is veilig en wel teruggevonden in Groot-Brittannië.

De Londense politie en de politie in New York werkten samen in de zoektocht naar het meisje, dat sinds zaterdag vermist was. Ze werd gisteren teruggevonden in Nottingham, een stad zo’n 200 kilometer ten noorden van Londen, schrijft de BBC.

Politie trof haar aan bij een 42-jarige man die haar volgens de familie van het meisje naar Londen lokte nadat de twee kennis hadden gemaakt online. De man werd gearresteerd.