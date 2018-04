Vermist meisje van 13 dood teruggevonden nabij Lille, moordenaar leidt politie naar het lichaam TK

29 april 2018

09u48

Bron: Sudinfo 574 Afgelopen nacht werd het lichaam van een meisje van 13 dood teruggevonden in Quesnoy-sur-Deûle, een Frans dorp niet ver van Lille. Het gaat om Angélique Six, die sinds woensdag vermist was. Volgens de politie werd er ook een verdachte aangehouden. De man zou zelf bekend hebben en de politie naar het lichaam hebben geleid.

Het levenloze lichaam van Angélique werd rond een uur of twee 'in de natuur' aangetroffen, aldus de politiebron. Volgens France 3 was het meisje naakt en stierf ze door verstikking. Ze zou gevonden zijn nadat een man van 45 gisterenavond om 23 uur bekentenissen aflegde, waarna hij de agenten zelf naar het lichaam leidde. Franse media melden dat het een inwoner is van het park en dat hij het meisje probeerde te misbruiken voor hij haar vermoordde. Daarna zou hij haar lichaam gedumpt hebben in het bos. Ook zou hij bij het gerecht bekend staan met feiten van verkrachting en aanranding.

De tiener was woensdag rond 16.30 verdwenen in de nabijgelegen stad Wambrechies (tegen Lille). Vrijdag werd er dan een opsporingsbericht verspreid. De politie vond de verdwijning erg onrustwekkend en mobiliseerde ongeveer 30 speurders. Onder meer huizen en garages werden doorzocht, alsook enkele afgelegen plaatsen en de oevers van de Deule. Gisteren werd ook een een tienjarige buurjongen van het meisje verhoord. Hij zou Angélique vrijwillig hebben zien vertrekken met een vreemde man'.

