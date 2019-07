Vermist meisje in Nederland dood teruggevonden: “We gaan uit van noodlottig ongeval” Peter Luchtenberg en Bas Tijhaar

08 juli 2019

00u05

Bron: AD.nl 28 In Nederland is het vermiste meisje (18) uit Epe dood teruggevonden. “Wij gaan ervan uit dat ze door een noodlottig ongeval om het leven is gekomen. Een misdrijf wordt uitgesloten”, laat de politie weten. De tiener werd na een feest in Oene als vermist opgegeven.

De jongedame kwam in de nacht van vrijdag op zaterdag niet thuis. De politie sprak al snel van een “urgente vermissing”. In de omgeving van Oene vond een grote zoekactie plaats.

Het lichaam werd uiteindelijk gevonden bij de Middendijk. De weg was tot in de avond afgezet. Bij het lint verzamelden zich mensen, sommigen in tranen. De vader van het slachtoffer werd opgevangen door agenten.

Het lichaam dat zondagmiddag gevonden is in het buitengebied van #Oene is van de vermiste vrouw uit #Epe. Wij gaan er vanuit dat ze door een noodlottig ongeval om het leven is gekomen. Een misdrijf wordt uitgesloten. Het onderzoek van de politie is hiermee afgesloten. ^MvS Politie Gelderland(@ POL_Gelderland) link

De tiener had vrijdagavond een feestje van vrienden in Oene, vertelde haar vader gisteren. Rond 4 uur zou ze daar in haar eentje vertrokken zijn op een elektrische fiets richting Vaassen. Volgens de politie werd ze voor het laatst gezien in de buurt van de Deventerweg en de Vloeddijk in Oene.

De plek waar ze uiteindelijk blijkt gevonden te zijn, roept nog wel wat vraagtekens op omdat het niet op de meest logische route tussen Oene en Vaassen ligt. Maar de politie gaat niet uit van een misdrijf. Of haar fiets ook in de buurt van haar lichaam gevonden werd, is nog onduidelijk.

Omdat het meisje zaterdag niet op haar werk verscheen, gingen alle alarmbellen rinkelen. “Dit past niet binnen haar normale gedragspatroon”, aldus politiewoordvoerder Marèl van Steenbergen. Op sociale media werd een opsporingsbericht massaal gedeeld.

