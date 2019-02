Vermist meisje dood teruggevonden in koffer: “Tegen haar moeder had ze nog gezegd dat iemand haar wilde vermoorden” Het slachtoffer was vastgebonden aan handen en voeten Sven Van Malderen

08 februari 2019

11u54

Bron: New York Post 0 Een vermist meisje is na een kleine week dood teruggevonden in een rode koffer die achtergelaten werd in een bosrijk gebied in Greenwich (Connecticut). Het stoffelijk overschot werd ontdekt door wegenwerkers. De dader had Valerie Reyes (24) vastgebonden aan handen en voeten. De officiële doodsoorzaak is niet bekend. Opmerkelijk: de avond voor haar verdwijning had de jongedame nog tegen haar moeder verteld dat iemand haar wilde vermoorden.

Reyes werd op 29 januari voor het laatst gespot in Manhattan, niet zo ver van haar thuisbasis New Rochelle (New York). De volgende dag kwam ze niet opdagen in de boekhandel waar ze werkte. Haar familie gaf haar bijgevolg als vermist op. Vorige dinsdag deden wegenwerkers uiteindelijk de lugubere ontdekking.

De vrouw droeg nog al haar kleren, maar was vastgebonden aan handen en voeten. Een van de arbeiders nam foto’s van het lichaam, een daad die hem voor de rechtbank mogelijk nog duur te staan komt. De man werd voorlopig op non-actief gezet.

De brutale moord plaatst het telefoontje van Reyes in een ander daglicht. Ze had op 28 januari immers nog haar moeder gebeld met een verontrustende boodschap. “Iemand gaat me vermoorden. Ik ben bang en krijg paniekaanvallen”, klonk het. Norma Sanchez probeerde te weten te komen wat er scheelde. Was er bijvoorbeeld iemand in haar appartement? Een deftig antwoord zou ze echter nooit krijgen.

“Ik blijf met niets dan vragen achter”, stelt Norma. “Ik vroeg of haar ex er iets mee te maken had, maar dat bleek niet het geval. We snappen er niets van. Ze vreesde voor haar leven en nu is ze effectief vermoord.”

In haar appartement zijn ook enkele spullen verdwenen, denk maar aan haar iPhone, iPad, portefeuille, enkele kledingstukken en beddenlakens. De politie tast voorlopig in het duister, elke tip is daarom welkom. “Gerechtigheid moet geschieden voor haar en haar familie, daar gaan we alles voor in het werk stellen”, verzekert politiecommissaris Robert Berry.

Reyes heeft nog een oudere en twee jongere broers. “Elke zondag kwamen we samen, daar keek ze telkens hard naar uit”, stelt Sanchez. “Ze speelde dan gezelschapsspelletjes of verstoppertje. Soms gingen we iets eten of wandelen in het park. Pure quality time.”

“We hadden die bewuste dinsdag afgesproken om naar Home Depot (een Amerikaanse doe-het-zelfketen; nvdr) te gaan. Ze reageerde niet op mijn telefoontjes en sms’en. Ik dacht dat ze rust nodig had, dus heb ik het zo gelaten. Maar dat was absoluut niet haar gewoonte. Diep in mijn hart wist ik dan al dat er iets grondig fout zat.”

“We vragen liefde en respect in deze onmenselijk zware tijden. Mijn knappe dochter rust nu in de hemel”, besluit vader Sal Reyes.

Greenwich Police On February 5, 2019 a body was discovered in suitcase on Glenville Road in Greenwich. The victim was identified as Valerie Reyes, 24, of New Rochelle, NY. Valerie had been reported missing to the New...