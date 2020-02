Vermist meisje (6) na drie dagen dood teruggevonden, speurders gaan uit van moord mvdb

13 februari 2020

21u07

Bron: ABC News 5 South Carolina De onrustwekkende verdwijning van een zesjarig meisje in de Amerikaanse staat South Carolina kent een trieste afloop. De vermiste Faye Swetlik is dood teruggevonden. Speurders in het stadje Cayce gaan uit van moord.

De politie wil nog niet veel kwijt over de toedracht, maar zegt dat een man in de brede buurt van de ouderlijke woning van het meisje dood is aangetroffen. Zijn identiteit is nog niet vrijgegeven, evenmin is al duidelijk of het meisje de man kende.

De politie zette voor de vermissing meteen de grote middelen in. Het meisje stapte op maandagnamiddag zoals gebruikelijk de schoolbus op om terug te keren naar huis. Op beelden van een camera in de bus is te zien hoe het meisje ter hoogte van haar woning omstreeks 15u45 uitstapt. Getuigen zagen haar vervolgens spelen in de voortuin.

De verdwijning was bij de plaatselijke tv-zenders meteen een hoofdpunt. Speurders gingen bij elke woning in de buurt van deur tot deur langs. De familie van het meisje maakte in een verklaring eerder deze week duidelijk dat het meisje een “oplettend kind is en weglopen helemaal niets voor haar is. We willlen Faye veilig en wel terug”, klonk het toen.