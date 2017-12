Vermist meisje (3) dood teruggevonden in kreek LVA

Bron: CNN, Daily Mail 0 Photo News Mariah Woods Het driejarige meisje uit North Carolina dat 5 dagen werd vermist, is gisteravond dood teruggevonden in een kreek in Pender County. Dat zegt de FBI zaterdag. Het lichaam werd nog niet officieel geïdentificeerd, maar de onderzoekers zijn bijna zeker dat het gaat om Mariah Woods, die zondagavond door haar mama in bed werd gelegd vlak voor ze verdween. De vriend van de moeder, Earl Kimrey, werd gearresteerd.

Gisteren rond 17:30 uur plaatselijke tijd viste een duikteam een lichaam op in een kreek een veertigtal kilometer van Jacksonville, de plaats waar het vermiste meisje samen met haar moeder en diens nieuwe vriend woonde. Een woordvoerster van de FBI Shelley Lynch verklaarde dat het gaat om het lichaam van de driejarige Mariah Woods, het dochtertje van mama Kristy Woods.

Haar vriend, de 32-jarige Earl Kimrey, werd gisteren aangehouden. Hij was de laatste die het meisje had gezien. Toen Kimrey en Woods maandagochtend rond 6 uur melding deden van haar verdwijning, zei Kimrey dat hij ze nog in bed had gestopt toen ze kort na middernacht even wakker was geworden. Kimrey heeft een crimineel verleden en werd eerder al meermaals beschuldigd van onder andere diefstal, mishandeling en dronkenschap.

Volgens het arrestatiebevel heeft Kimrey "het lichaam van Mariah Woods verwijderd van de plaats van haar overlijden, en haar dood en lichaam te verborgen, wetende dat ze op onnatuurlijke wijze is gestorven."

FBI-agent Stanley Meador zegt alles te hebben gedaan om het meisje veilig weer naar huis te brengen. Hij voegt daaraan toe dat "de focus van het onderzoek zich nu heeft verlegd van een vermissing naar een moord."

