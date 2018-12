Vermist meisje (17) dood aangetroffen in Duits asielcentrum, 19-jarige opgepakt mvdb

04 december 2018

11u29

Bron: Deutsche Welle 0 Een sinds vrijdag vermist meisje (17) is na een intensieve zoekactie zondagavond dood aangetroffen in een appartement dat behoort tot een asielcentrum in de West-Duitse stad Sankt Augustin. De 19-jarige bewoner met de Duits-Keniaanse nationaliteit is opgepakt. De politie gaat uit van moord.

De ouders hadden hun dochter vrijdag in hun woonplaats Unkel als vermist opgegeven. Ze ging een vriendin in de nabijgelegen grootstad Bonn opzoeken. Dit bleek een smoes om langs te gaan bij het asielcentrum. Het slachtoffer kende de verdachte, menen de speurders.



De verdwijning werd meteen als onrustwekkend beschouwd. De politie zette de grote middelen in, waaronder duikers en een politiehelikopter. Aan een vijver nabij het asielcentrum werden enkele kleren en haar handtas teruggevonden. Speurhonden leidden de politie vervolgens naar het complex waar ook daklozen worden opgevangen. Het lichaam werd teruggevonden in een klein appartement dat wordt bewoond door de verdachte (19). De man met de Duitse en Keniaanse nationalieit is tot bekentenissen overgegaan. Hij verklaarde het minderjarige meisje te hebben gedood na een ruzie.



De openbare radio-omroep WDR meldt dat het slachtoffer en de verdachte een week voor de feiten elkaar hadden leren kennen in een café in Bonn. Op profielen op sociale media staan foto’s waar ze beiden te zien zijn.