Vermist jongetje New Mexico gestorven tijdens ritueel "om demonische geesten te verdrijven"

14 augustus 2018

03u15

Bron: CNN, ANP 0 Het stoffelijk overschot van het driejarige jongetje uit Atlanta dat al maanden wordt vermist, is gevonden onder een geïmproviseerd wooncomplex in desolaat gebied in New Mexico. Hij is om het leven gekomen tijdens een ritueel onder familie om "demonische geesten uit te drijven", zo vertelden andere kinderen.

Vorige week deed de Amerikaanse politie een inval in het complex in het dunbevolkte, bergachtige gebied. De plaats is een soort tentenkamp zonder lopend water of energie. Bij de inval werden elf ondervoede en ernstig verwaarloosde kinderen gered uit handen van een groep van vijf volwassenen die als moslimextremisten bekend staan.

De vijf, onder wie drie vrouwen en twee mannen, de meesten familie, werden gearresteerd en worden beschuldigd van kindermishandeling. Onder hen ook Siraj Wahhaj, de man die zijn eigen zoon in december 2017 bij zijn moeder had ontvoerd en sindsdien als vermist was opgegeven. Het zoontje, Abdul-Ghani Wahhaj, was echter niet bij de 11 gevonden kinderen.

Nadat de andere kinderen in veiligheid werden gebracht, begonnen ze stilaan te spreken over wat er met Abdul-Ghani Wahhaj was gebeurd. De kleuter stond volgens hen centraal in een ritueel waarbij zijn vader verzen uit de Koran reciteerde terwijl hij zijn hand op het voorhoofd van zijn zoon hield. Daarbij zou hij zijn flauwgevallen en uiteindelijk een hartstilstand hebben gekregen. Zijn lichaam werd daarna in doeken gewikkeld en begraven in een tunnel onder het tentenkamp, waar het meermaals werd gewassen.

De speurders vonden het jongetje in de toestand en op de plaats die de kinderen hadden beschreven.

Terrorisme

Volgens de onderzoekers waren Siraj Wahhaj, zijn twee zussen Hujrah Wahhaj en Subhannah Wahhaj, zijn vrouw Jany Leveille en nog een andere man vanuit Georgië naar dit desolaat gebied in New Mexico getrokken met de bedoeling een aanslag te plannen.

Ze leerden hun verwaarloosde kinderen omgaan met wapens. De bedoeling was dat ze op termijn schietpartijen op scholen zouden beginnen.

De autoriteiten deden de inval vanwege een noodkreet die afkomstig zou zijn uit het woonkamp.