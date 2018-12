Vermissing na 57 jaar opgelost: vader lag al die tijd in kelder begraven mvdb

Bron: Washington Post 0 Door de vondst van een menselijk skelet in een huis in het New Yorkse Lake Grove is een vermissing na 57 jaar opgelost. Michael Carroll kreeg in 1961 van zijn moeder te horen dat vader George het gezin in de steek had gelaten en met de noorderzon was vertrokken. Hij lag al die tijd in de kelder begraven.

De politie gaat uit van een misdrijf en is alsnog een onderzoek gestart. Michael (57) en diens twee volwassen zonen troffen op 30 oktober bij graafwerken aan de woning de menselijke resten aan. Speurders belast met het forensisch onderzoek hebben gisteren bevestigd dat het wel degelijk om de vermiste George Carroll gaat.

De doodsoorzaak valt nog niet te achterhalen, wel bracht een autopsie een schedeltrauma aan het licht. Het valt niet uit te sluiten dat de verwondingen aan de schedel postuum zijn aangebracht.

Michael heeft zijn vader George, een veteraan van de oorlog in Korea, nooit gekend. Als jongste van vier kinderen was hij slechts acht maanden oud toen zijn vader plots verdween. De verdwijning was in het gezin een taboe-onderwerp. Zijn moeder die in 1998 overleed, wou er niet veel over kwijt. Er gingen verschillende verhalen de ronde. George zou zijn teruggekeerd naar Zuid-Korea, andere geruchten stelden dat hij begraven lag in de kelder van zijn eigen woning.

Niet veel later na de verdwijning leerde zijn moeder Richard Darress kennen. Een huwelijk volgde snel. Het nieuwe koppel kreeg nog een zoon, maar ging in de jaren tachtig uit elkaar. Weet Darress meer? Het valt niet meer te achterhalen. Na de huwelijksbreuk verhuisde hij naar een Mexicaanse stad nabij de Amerikaanse grens, waar hij eerder dit jaar overleed.

Michael kocht zijn ouderlijk huis midden jaren tachtig. De vermissing van zijn vader groeide haast uit tot een autopsie. Hij leek meer en meer ervan overtuigd dat zijn vader onder het huis lag begraven. Hij schakelde drie jaar geleden zelf paragnosten in. Latere grondradarbeelden gaven aan dat er ‘iets’ lag begraven. Michael ging in zijn eentje secuur te werk om funderingen niet te beschadigen. Toen hij geveld werd door hartproblemen zetten zijn zonen de graafwerken verder. Dit leidde eind oktober tot de vondst. Volgens de speurders bleken DNA-sporen prima bewaard. Michael is opgetogen over de doorbraak. Hij wil zijn vader met de nodige militaire eer opnieuw ten grave dragen op een militaire begraafplaats.