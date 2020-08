Vermeende verkrachter schiet zijn slachtoffer dood nadat hij werd vrijgelaten wegens coronacrisis KVE

09 augustus 2020

17u21

Bron: Washington Post, Daily Mail, Krone 22 Omwille van het risico op een coronabesmetting in de gevangenis werd een man die was aangeklaagd wegens verkrachting onder voorwaarden vrijgelaten in de Amerikaanse staat Virginia. Ibrahim Bouaichi (33) maakte van zijn herwonnen vrijheid gebruik om de vrouw die hem had aangeklaagd, te vermoorden.

Bouaichi werd in oktober gearresteerd nadat Karla Dominguez hem had aangegeven wegens verkrachting, wurging en ontvoering. In december oordeelde de rechter dat de man tot zijn proces in maart achter de tralies moest blijven. Toen het proces werd uitgesteld tot augustus wegens de pandemie, vroegen de advocaten om de verdachte op borgtocht vrij te laten omdat hij in de gevangenis aan een hoog infectierisico was blootgesteld. Rechter Nolan Dawkins liet de man op 9 april vrij onder voorwaarden. Zo moest er 25.000 dollar (ruim 21.000 euro) borg opgehoest worden en mocht Bouaichi alleen zijn huis verlaten om zijn advocaten te ontmoeten.

Bouaichi was een van de vele gevangenen die in de Verenigde Staten zijn vrijgelaten in de nasleep van de coronapandemie, in een poging de uitbraak van het virus in gevangenissen te stoppen.



Wraak

Deze verdachte misbruikte echter zijn herwonnen vrijheid om wraak te nemen op zijn slachtoffer en tevens ex-vriendin. Volgens de autoriteiten heeft hij Dominguez op 29 juli om 6 uur ‘s ochtends aan haar appartement in een hinderlaag gelokt. De buren hoorden geweerschoten en belden de politie. Ze vonden het lichaam van de in Venezuela geboren vrouw met verschillende zichtbare schotwonden vlak aan haar voordeur.

De politie hield een grote klopjacht op Bouaichi en vroeg het publiek om hulp bij het opsporen van de “zwaarbewapende en gevaarlijke” moordenaar.

Twee dagen later merkten FBI-agenten hem op in de naburige staat Maryland en zetten de achtervolging in. Bouaichi verloor de controle over zijn stuur en crashte in een greppel. “Toen onze agenten bij de auto kwamen, troffen ze de voortvluchtige ernstig gewond aan. Hij had zichzelf neergeschoten”, aldus een politiewoordvoerder.

Bouaichi bevindt zich in kritieke toestand in het ziekenhuis. Indien hij het haalt, zal hij worden berecht wegens moord.