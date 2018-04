Vermeende 'Golden State Killer' voor rechter mvdb

27 april 2018

23u34

Bron: ANP 0 De oud-agent die ervan wordt verdacht dat hij de Golden State Killer is, verscheen vrijdag kort voor de rechter. De 72-jarige Joseph James DeAngelo maakte duidelijk dat hij de aanklachten begrijpt.

DeAngelo zat in een rolstoel en gaf weinig blijk van emotie. Hij sprak nauwelijks. De oud-agent wordt vooralsnog vervolgd voor acht moorden die zijn toegeschreven aan de Golden State Killer. Die beruchte seriemoordenaar zou verantwoordelijk zijn voor twaalf moorden en 45 verkrachtingen in de jaren zeventig en tachtig.

De politie kwam de verdachte op het spoor door DNA van de plaats delict te vergelijken met genetische profielen op websites die gebruikt worden om familiestambomen te achterhalen. Hij bleek in de jaren zeventig als politieman te hebben gewerkt in Californië. Hij verloor zijn baan in 1979 nadat hij was beschuldigd van winkeldiefstal.