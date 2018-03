Vermeende 9/11-terrorist eist compensatie van 1,8 miljoen voor onterechte celstraf jv

Farid Hilali (49), een Marokkaan die in Engeland woonde, werd verdacht van banden met terreurbeweging al-Qaida en van betrokkenheid bij de aanslagen van 9/11. Hij zat vijf jaar vast, eerst in Engeland, na zijn uitlevering in Spanje. Onterecht, zo bleek, want geen bewijzen. Hilali eist daarom een schadevergoeding van 1,8 miljoen euro. Hij wil naar eigen zeggen "Spanje en Engeland voor het blok zetten".

Farid Hilali is een Marokkaanse burger die in Engeland in de gevangenis terechtkwam, nadat Spanje een arrestatiebevel tegen hem had uitgevaardigd. Hilali werd ervan verdacht om als al-Qaida-lid boodschappen in verband met 9/11 te hebben doorgespeeld aan de leider van de Spaanse logistieke cel van de terreurbeweging. De zaak kwam nooit voor en werd in 2012 weer ingetrokken. Het Spaanse gerecht moest vaststellen dat er "geen enkel bewijs" was voor Hilali's lidmaatschap van al-Qaida.

De afgeluisterde telefoongesprekken, waarop Hilali's aanhoudig gebaseerd was, waren eerder niet aanvaard als bewijsmateriaal in Spanje, maar het VK vond dat "bewijs geen zaak was voor de staat die om uitlevering gevraagd werd". In 2009 kwam Hilali toch vrij, na 1.711 dagen in de cel te hebben gezeten, bijna vier jaar in Engeland en nog een jaar in Spanje. Hij moest na zijn vrijlating wel in Spanje blijven en zich dagelijks aanmelden bij de politie. Hij was ook verstoken van algemene burgerrechten en mocht bijvoorbeeld niet werken. Aan The Guardian zegt hij nu: "Ik wil Spanje en het VK voor het blok zetten. Ik werd ervan beschuldigd bijna 3.000 Amerikanen te hebben vermoord, terwijl beide partijen wisten dat er geen bewijs was".

Hilali woont vandaag met zijn vrouw als een vrij man in Barcelona. Hij wacht nog altijd op een beslissing van het Spaanse ministerie van Justitie over zijn schadeclaim. Vorig jaar sprak het hoogste gerechtshof in Spanje zich in zijn advies wel uit in het voordeel van Hilali. "Mijn leven is kapot", argumenteerde hij. "Mijn vrouw en ik hebben veel afgezien. Geen geld ter wereld kan me mijn leven terugschenken, maar ik wil verhinderen dat dit nog anderen zou kunnen overkomen, of ze nu uit het VK komen of van elders." Justitie wacht zelf nog op een volgend verslag.

Vangt Hilali bot in Spanje, dan trekt hij naar het Europees Hof voor de Rechten van de Mens.