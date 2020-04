Exclusief voor abonnees

Vermaarde Zweedse epidemioloog sabelt lockdowns in andere landen neer, Marc Van Ranst reageert

Karen Van Eyken

22 april 2020

09u30

Johan Giesecke is een pleitbezorger van het Zweedse beleid én een notoir tegenstander van lockdowns. De gerenommeerde epidemioloog vindt dat de strenge aanpak van andere landen onvoldoende wordt ondersteund door wetenschappelijk bewijs. “Alleen het veelvuldig wassen van de handen is een aanbeveling die doeltreffend is en wetenschappelijk bewezen”, poneert hij. We legden een aantal opmerkelijke stellingen van Giesecke voor aan viroloog Marc Van Ranst.