Vermaarde unief Princeton schrapt naam oud-president Woodrow Wilson wegens racisme

27 juni 2020

21u56

Bron: ANP - Belga - DPA 10 De vermaarde universiteit Princeton schrapt wegens racisme de 28e president van de Verenigde Staten, Woodrow Wilson, uit de naam van haar opleidingsinstituut voor beleidswetenschappen. De Woodrow Wilson School of Public and International Affairs heet voortaan de Princeton School of Public and International Affairs, zo heeft de bestuursraad besloten. Zijn "racistische denkwijze en beleid maken hem een ongewenste naamgever", meldde het bestuur van de universiteit uit New Jersey zaterdag.

Wilson leidde de universiteit van 1902 tot 1910, werd daarna gouverneur van de staat New Jersey en was van maart 1913 tot maart 1921 Amerikaans president namens de Democraten. Tijdens zijn presidentschap besloot hij in 1917 dat de VS zich moesten aansluiten aan geallieerde zijde tijdens de Eerste Wereldoorlog.

"Wilsons racisme was uitgesproken en consequent, zelfs voor de gewoonten van zijn tijd", zei de voorzitter van het bestuurscollege van Princeton, Christopher L. Eisgruber, in een verklaring.



"Hij voerde de rassenscheiding weer in bij de overheidsdiensten, nadat die tientallen jaren raciaal geïntegreerd waren. Daardoor werd Amerika teruggeworpen in zijn strijd om gelijkheid. Hij stemde daarmee niet alleen in, maar droeg daarmee bij aan de hardnekkige gewoonte van racisme in dit land, een gewoonte die ons tot de dag van vandaag schaadt.”



Princeton eerde Wilson niet voor zijn racisme, maar dat hield de universiteit niet tegen bij het nemen van de beslissing, aldus Eisgruber. "Maar uiteindelijk is dat het probleem. Princeton maakt deel uit van een Amerika dat racisme al te vaak onderschat, negeert of vergeeft." In 2016 wees de universiteit ondanks studentenprotest nog een naamsverandering van de Woodrow Wilson School of Public and International Affairs af.

Nobelprijs voor Vrede

Woodrow Wilson is anderzijds ook bekend als winnaar van de Nobelprijs voor Vrede in 1919. Hij kreeg de prijs voor zijn bijdrage aan de beëindiging van de Grote Oorlog en de oprichting van de Volkenbond, de voorloper van de Verenigde Naties (VN). Die verdiensten zorgden ook voor de naamgeving van het centraal gelegen Woodrow Wilsonplein in Gent.

Sinds de dood van de zwarte Amerikaan George Floyd bij een arrestatie, woedt het debat over racisme en politiegeweld volop in de VS. Vele instellingen en bedrijven hebben al namen gewijzigd.

Mississippi

In de zuidelijke staat Mississippi bespreekt het parlement de wijziging van de vlag van de staat. De vlag bevat ook de afbeelding van de vlag van geconfedereerden. De zuidelijke staten vochten tijdens de Amerikaanse burgeroorlog voor het behoud van de slavernij. Gouverneur Tate Reeves zei zaterdag dat indien de wet gestemd wordt, hij die zal ondertekenen. De Republikein was tot nu toe tegenstander van een aanpassing van de vlag.