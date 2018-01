Vermaarde politicologen voorspellen potentiële brandhaarden van 2018. Dit staat ons allemaal te wachten Karen Van Eyken

Bron: Eurasia Group 104 EPA Oorlog in Syrië, Irak, Jemen en Oekraïne. Spanningen met Noord-Korea. Brexit-chaos. 2017 was niet bepaald een rustig jaar. En zoals voorspeld door de gerenommeerde Amerikaanse politicologen Ian Bremmer en Cliff Kupchan belooft 2018 al niet veel beter te worden.

Bremmer en Kupchan leiden de 'Eurasia Group', 's werelds grootste consultancybedrijf dat politieke risico's in kaart brengt en beoordeelt. Aan het begin van elk jaar geven ze een prognose van de grootste internationale brandhaarden die we de komende maanden kunnen verwachten.

De lijst van de politicologen voor 2018 leest als een thriller. Een overzicht van hun voornaamste voorspellingen:

Wereldorde stort in

"Laten we eerlijk zijn," beginnen Bremmer en Kupchan, "2018 kondigt zich niet goed aan." Terwijl de wereldmarkten uitstekend presteren en de economie groeit, zijn de uitdagingen waarmee de globale politiek wordt geconfronteerd beangstigend.

"De burgers zijn verdeeld. De regeringen komen nauwelijks aan regeren toe. En de wereldorde stort in," schrijven ze. Het is de voorbode voor een "geopolitieke depressie". "We zien een wereld zonder groot leiderschap." En de gevolgen zullen niet uitblijven.

China's machtsovername

"China wacht niet langer", voorspellen Bremmer en Kupchan. President Xi Jinping heeft zijn machtspositie intern versterkt en acht zich nu klaar om zijn invloed in de rest van de wereld te laten gelden. Er heerst momenteel veel onzekerheid over de (toekomstige) rol van de Verenigde Staten in Azië. China vult het ontstane vacuüm maar al te graag in. Het land kan zijn standaarden internationaal opleggen zonder al te veel tegenstand.

Oorlog door kapitale fout

We staan niet aan de vooravond van Wereldoorlog III maar de wereld is er niet veiliger op geworden. Het risico op een grote crisis valt vandaag onmogelijk te negeren. Er zijn te veel plaatsen op de wereld waar een misstap of een verkeerde beoordeling ernstige internationale conflicten kan veroorzaken. De auteurs denken daarbij aan de explosieve situatie in Noord-Korea, Syrië, vijandigheid tussen Rusland en de VS en terrorisme.

Een koude (tech)oorlog

Bremmer en Kupchan zijn er zeker van: de strijd om economische macht zal draaien rond het domineren van de nieuwe technologieën. Digitale communicatie en kunstmatige intelligentie zullen hierin een grote rol spelen.

Een nieuwe generatie van de mensheid die de klok rond online is, stelt de samenleving en de politiek voor onvoorziene uitdagingen.

Onrust in Mexico

Het wordt een beslissend jaar voor Mexico. De langetermijnvooruitzichten van het land zullen afhangen van de uitkomst van de NAFTA-heronderhandelingen en de presidentsverkiezingen op 1 juli.

Indien er geen einde komt aan de corruptie en zonder enige positieve handelsvooruitzichten, zou Mexico zich in chaos kunnen storten.

Spanningen tussen de VS en Iran

Protesten in Iran domineerden de afgelopen dagen de krantenkoppen. Het grootste risico aangaande Iran speelt zich volgens de specialisten echter niet intern af maar betreft wel de betrekkingen met de Verenigde Staten.

De Amerikaanse president Trump ziet Iran als de wortel van alle kwaad in de wereld. Mocht hij nieuwe sancties opleggen of zelfs de Iran-deal op de helling zetten, dan zien Bremmer en Kupchan dit als een mogelijke aanleiding voor een nieuwe spiraal van geweld in het Midden-Oosten.

Politieke onvrede

De politieke instellingen in de westerse wereld komen onder toenemende druk te staan. Grote delen van de bevolking zullen de bureaucratie en vooral de media niet langer vertrouwen.

Deze politieke onvrede erodeert de macht van de instellingen in de westerse staten. Met als resultaat dat "conflicten frequenter worden, besluitvorming moeizamer wordt en internationale chaos een de orde van de dag is".

Protectionisme

In 2017 was het populisme wereldwijd aan de winnende hand. Volgens Bremmer en Kupchan zou dat er kunnen voor zorgen dat steeds meer landen zich economisch en politiek wensen af te schermen.

Dat zou niet alleen de internationale markten zwakker en complexer kunnen maken, het zou ook de kans op conflicten in de internationale gemeenschap vergroten.

De toekomst van Groot-Brittannië

De brexit is een puinhoop. De 'Eurasia Group' gelooft dat mislukte onderhandelingen in 2018 Theresa May de job van premier kunnen kosten.

Bremmer en Kupchan vrezen dat May dan kan opgevolgd worden door oppositieleider Jeremy Corbyn - en met hem komt er een ​​beleid dat economisch onvoorspelbaar is voor de EU en het VK.

Nationalisme in Zuid-Azië

Het is een regio die vaak over het hoofd wordt gezien en toch smeulen er de broeihaarden van een potentieel conflict. Landen in Zuid-Azië vallen steeds meer ten prooi aan nationalistische ideologieën.

Of het nu gaat om religieus populisme zoals in Indonesië en Myanmar of nationalisme zoals in India: gewelddadige conflicten in de regio zijn waarschijnlijk en zijn zelfs al aan de gang - denken we maar aan de vervolging van de Rohingya in Myanmar.

Escalatie van geweld in Afrika

Het beeld in Afrika is gemengd: terwijl landen als Nigeria en Kenia economische groei kennen, zouden landen als Mali, Zuid-Soedan en Somalië de veiligheid van het continent in gevaar kunnen brengen.

Terroristische groeperingen en islamitische milities zoals Boko Haram of Al Shabaab zouden hun gewelddadige invloed in Afrika in 2018 nog kunnen uitbreiden. Tegelijkertijd kunnen economische crisissen in veel landen de armoede nog verder doen toenemen.