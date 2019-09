Verloren kunstwerkje ter waarde van 6 miljoen euro hing jarenlang in keuken van nietsvermoedende bejaarde vrouw kv

Bron: Le Point, The Art Newspaper 10 Een kunstwerk van de hand van de vooraanstaande middeleeuwse kunstenaar Cimabue hing jarenlang aan de muur in de woning van een vrouw in Compiègne, ten noorden van Parijs. Het werk dateert uit 1280 en is naar schatting maar liefst zes miljoen euro waard.

Het schilderij hing jarenlang in het huis van de vrouw tussen de keuken en salon. Haar familie dacht altijd dat het een oud religieus icoon betrof. De dame bracht het werk naar het veilinghuis van Compiègne, dat het vervolgens liet onderzoeken door de bekende kunstexpert Eric Turquin. Die twijfelt er niet aan dat het werk van de hand van de voorname Florentijnse middeleeuwse schilder Cimabue, de bijnaam van Ceno di Pepo, is. Bijgevolg is het stuk maar liefst vier tot zes miljoen euro waard.

Het werk ‘De Bespotte Christus’ toont Christus te midden van een menigte mannen met een grimmige, norse uitdrukking. Het houten paneel meet 28,5 centimeter bij 20,3 centimeter en maakte vermoedelijk deel uit van een veelluik dat de lijdensweg en de kruisiging van Christus afbeeldde. Tot op heden zijn er nog twee andere luiken van deze reeks bekend: ‘De geseling van Christus’ en ‘Maagd met het getroonde kind en omringd door twee engelen’.

Houtworm

“Je kan de tunneltjes volgen die de wormen hebben gemaakt”, zegt Turquin verwijzend naar de sporen van houtworm in het paneel. Het veelluik werd immers doorgezaagd, waardoor de eeuwenoude sporen zichtbaar werden. Alle drie gekende panelen hebben gelijkaardige patronen. “Het is hetzelfde populierenpaneel. We hebben objectief bewijs dat het van deze kunstenaar is”, aldus de expert.

Emotie

Aan de hand van infraroodreflectografie - waarbij het schilderij onderzocht wordt met infrarood licht om beschadiging te vermijden - kon worden vastgesteld dat het werk in uitstekende staat is, klinkt het bij Turquin. “Cimabue is een belangrijke schilder”, stelt hij, “en musea - voornamelijk in Italië - dromen ervan om er een in hun bezit te hebben.” Cimabue brak met de vaste stijl van de byzantijnse kunst en gaf zijn personages een ziel, wat de komst van de Renaissance aankondigde. “Zelfs al is het schilderij sober, er is een emotie in de gezichten en de bewegingen”, aldus Turquin.

Het werk wordt op 27 oktober geveild. Het is de eerste keer in tientallen jaren dat er een tableau van Cimabue onder de hamer gaat.