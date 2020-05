Verloofde van vermoorde Khashoggi: “Niemand heeft het recht te vergeven”

22 mei 2020

Bron: ANP, Belga 2 De Turkse verloofde van de vermoorde Saoedische journalist Jamal Khashoggi vindt niet dat iemand het recht heeft Khashoggi’s Saoedische moordenaars te vergeven. Khashoggi’s zoon Salah liet eerder op de dag weten dat de familie de moordenaars vergeeft.

“We stoppen niet voor gerechtigheid is geschied voor Jamal”, tweette verloofde Hatice Cengiz. Deze vreselijke moord kan niet verjaren, vindt ze. De aankondiging van zijn kinderen kan ertoe leiden dat de moordenaars de doodstraf ontlopen, menen waarnemers.

Khashoggi’s zoon Salah liet op Twitter weten dat zijn familie de moordenaars van zijn vader vergeeft. “Op deze gezegende avond in de gezegende maand van de ramadan herinneren wij ons wat God zei: als een persoon kan vergeven en het kan goedmaken, dan krijgt hij een beloning van Allah. Daarom kondigen de zoons van martelaar Jamal Khashoggi aan dat we zijn moordenaars vergeven.”

Riyad heeft nog niet officieel gereageerd op de aankondiging van de zonen. Zoon Salah Khashoggi woont vandaag nog altijd in het land, en hij sprak zich eerder al uit over de moord op zijn vader. Zo verwijt hij tegenstanders van Saoedi-Arabië dat ze de dood van zijn vader misbruiken.

Criticus van Saudi-Arabië

De journalist werd in oktober 2018 in het consulaat van Saudi-Arabië in Istanbul gedood. Hij was daar om papieren in orde te maken voor zijn huwelijk. Khashoggi werd in het consulaat opgewacht door een doodseskader dat hem vermoordde, in stukken sneed en de lichamelijke resten vervolgens buiten het terrein verborg. Het stoffelijk overschot is nooit gevonden.

Khashoggi schreef onder meer voor The Washington Post geregeld kritische columns over Saudi-Arabië. Turkije klaagde het vroegere hoofd van de Saudische inlichtingendienst en een vroegere adviseur van het koningshuis aan. Zij worden beschuldigd van het opzetten van moord met voorbedachten rade met monsterlijke bedoelingen. In Saudi-Arabië zijn acht mensen veroordeeld, van wie vijf tot de dood. Een belangrijke adviseur van het koningshuis, Saud al-Qahtani, was een van de mensen die werd vrijgesproken.

Jamal Khashoggi has become an international symbol bigger than any of us, admired and loved. His ambush and heinous murder does not have a statue of limitations and no one has the right to pardon his killers.

