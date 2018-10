Verloofde van vermoorde Khashoggi: “Hij maakte zich zorgen over dat bezoek aan het consulaat”

Redactie

26 oktober 2018

17u47

Bron: Belga, The Guardian 0 De Saudische journalist Jamal Khashoggi maakte zich zorgen over zijn bezoek aan het Saudische consulaat in Istanbul. Dat heeft zijn Turkse verloofde Hatice Cengiz gezegd in een uitgebreid interview met de televisiezender Habertürk. Ze hoopt dat alle verantwoordelijken voor de moord worden gestraft.

Khashoggi werd op 2 oktober voor het laatst gezien toen hij het consulaat van Saudi-Arabië in het Turkse Istanbul binnenging. De journalist was daar naartoe gegaan voor een officiële bevestiging van de scheiding met zijn vorige vrouw, om met Cengiz te kunnen trouwen.

Een week eerder was Khashoggi ook al eens naar het consulaat gegaan, toen werd hij “goed behandeld”, zegt zijn verloofde in een interview met de Turkse zender. Toch maakte Khashoggi zich volgens de vrouw zorgen over zijn tweede bezoek aan het consulaat. “Maar hij zei dat de Saudische autoriteiten niet zouden durven hem daar te ondervragen of arresteren”, getuigt Cengiz. “Hij had een goed netwerk in Turkije, ook in de politiek. Hij dacht dat Turkije een veilig land was en als hij zou gearresteerd worden, zou dat snel opgelost zijn”, zegt Cengiz.

Raadgever van Erdogan

Toen haar verloofde op 2 oktober niet terug naar buiten kwam uit het consulaat, maakte ze zich snel grote zorgen. "Toen ik begreep wat er was gebeurd, ben ik beginnen te beven. Ik had ongelooflijk veel angst. Ik voelde me zwakker worden. Ik zal die angst nooit meer vergeten", getuigt de vrouw. Ze nam vervolgens contact op met een vriend van Khashoggi, Yasin Aktay, tevens ook een van de raadgevers van Erdogan. Die bracht het onderzoek aan het rollen.

Cengiz verloofde zich vier maanden geleden met Khashoggi. “Sinds hij er niet meer is, zit ik in zo’n donkere wereld dat ik het niet uitgelegd krijg”, zegt ze. De vrouw zegt dat ze met de Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken Mike Pompeo gesproken heeft over de zaak. Van de Saudische autoriteiten heeft ze echter nog geen steunbetuiging gekregen.

Druk van Turkije

De Turkse regering oefent al wekenlang zware druk uit op Saudi-Arabië om de moord op te helderen. De journalist was bevriend met verschillende mensen uit Erdogans kring en ook met Erdogan zelf had hij een goede band, beweert zijn verloofde.

Volgens Ankara voerde een vijftienkoppig Saudisch doodseskader de moord uit. Saudi-Arabië bleef aanvankelijk ontkennen iets met de dood van Khashoggi te maken te hebben, maar zag zich genoodzaakt om uiteindelijk toe te geven dat het om een "niet-geautoriseerde" Saudische operatie ging zonder medeweten van bovenaf. Al trekken velen ook die verklaring in twijfel.

Cengiz hoopt dat "alle verantwoordelijken van deze barbaarsheid, van het allerlaagste tot het allerhoogste niveau, worden gestraft". De vrouw krijgt sinds deze week trouwens 24/24 uur politiebeveiliging in Istanbul.