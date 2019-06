Verloofde van vermoorde journalist Khashoggi wil internationaal onderzoek ttr

25 juni 2019

16u02

Bron: belga 1 buitenland De verloofde van de vermoorde Saudische journalist Jamal Khashoggi, Hatice Cengiz, heeft vandaag in de marge van de VN-mensenrechtenraad in Genève om een internationaal onderzoek naar de moord "met voorbedachten rade" gevraagd.

Morgen zal de speciale VN-rapporteur Agnes Callamard haar bevindingen omtrent de dood van Khashoggi in het Saudisch consulaat in Istanbul in oktober vorig jaar toelichten. Zij zei eerder tot de bevinding te zijn gekomen dat Riyad verantwoordelijk was voor de "gewilde, voorbedachte, executie".

"De waarheid is naar boven gekomen en duidelijk. De bevindingen van het rapport zijn een oproep tot actie", zei de Turkse schrijfster Cengiz. "Er is een dringend internationaal onderzoek naar deze moord nodig".

Callamard zei vandaag dat "zwijgen geen optie is". "Zwijgen is ongerechtigheid voeden".

Vorige week adviseerde Callamard al dat er een onderzoek moet komen naar de betrokkenheid van kroonprins Mohammed bin Salman van Saudi-Arabië bij de moord op Khashoggi. Saudi-Arabië wees de oproep echter van de hand en zei dat op de rechtspraak van het koninkrijk in deze zaak niet af te dingen valt.

