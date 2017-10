Verlies van 33.000 banen in VS door orkanen kv

16u40

Bron: Belga 0 AFP Het aantal jobs in de private sector in de Verenigde Staten is vorige maand gedaald, met 33.000 banen. Het is voor het eerst in zeven jaar dat er een zich een daling voordoet. De daling is het gevolg van de schade die de passage van de orkanen Harvey en Irma aangericht heeft.

De werkloosheidsgraad staat nog altijd op het laagste niveau in zestien jaar, sinds 2001. De cijfers werden vandaag bekendgemaakt door het Amerikaanse ministerie van Werk.

Lees ook Brazilië handhaaft mijnbouwverbod Amazonegebied

De daling van het aantal private jobs komt doordat veel bedrijven in de zuidelijke staten Texas en Florida kampten met de naweeën van zware tropische stormen of orkanen. De orkanen Harvey en Irma lieten een spoor van vernieling achter in respectievelijk Texas en Florida. Veel mensen in die relatief dichtbevolkte staten konden niet gaan werken, omdat hun werkplek door het natuurgeweld zwaar beschadigd of onbereikbaar was. Met name in de horeca zaten veel mensen tijdelijk noodgedwongen thuis. Zij waren niet werkloos, maar golden evenmin als werkenden.

Economen gaan ervan uit dat het effect van de orkanen van voorbijgaande aard is en dat de arbeidsmarkt de komende maanden een sterk herstel laat zien. Het is daarom maar de vraag welke conclusies de Federal Reserve, de koepel van centrale banken, aan de cijfers verbindt. Doorgaans heeft het banenrapport grote invloed op het rentebeleid van de Fed.

De financiële markten keken uit naar de arbeidsmarktcijfers, maar de daling heeft er vooralsnog beperkte gevolgen. Zo noteren de Dow Jones-graadmeter en Nasdaq-technologieindex even voor 16 uur een verlies kleiner dan 0,1 procent.