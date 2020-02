Verliefde cipier die moordenaars hielp bij ontsnapping uit zwaarbewaakte gevangenis is op vrije voeten mvdb

06 februari 2020

18u13

Bron: New York Post 8 De ontsnapping van twee veroordeelde moordenaars uit een zwaarbewaakte gevangenis in de staat New York leek in juni 2015 wel ‘The Shawshank Redemption’ in het echt. Anders dan in de filmklassieker, kregen moordenaars David Sweat (35) en Richard Matt (49) hulp van een verliefde cipier. Deze Joyce Mitchell (nu 55) is sinds vandaag na vier jaar voorwaardelijk vrijgelaten, meldt The New York Post.

De vrouw kreeg voor haar aandeel in de ontsnapping zeven jaar cel. Zeven dagen na de ophefmakende ontsnapping die wekenlang de Amerikaanse tv-zenders domineerde, kwam Mitchell in beeld als verdachte. De cipier verstopte ijzerzaagjes en gereedschap in bevroren pakken gehakt en smokkelde deze de Clinton Correctional Facility binnen. Het ontsnappingsmateriaal kwam zo bij veroordeelde moordenaars Matt (25 jaar cel) en Sweat (levenslang) terecht. Die laatste bleek de architect van het ontsnappingsplan. Net zoals in de Stephen King-film The Shawshank Redemption (1994) ontsnapte hij elke nacht door een gat dat hij achter in zijn cel had gezaagd. Hij verkende zes maanden lang de opengezaagde leidingen onder de gevangenis. Met veel vallen en opstaan en na heel hard zwoegen, vond hij een ondergrondse weg naar buiten. Collega-cipiers hadden niets door, tegen de ochtend keerde Sweat keer op keer terug naar zijn lege bed.

Mitchell gaf toe vrienden met het tweetal te zijn geworden , toen zij als instructeur werkte in het naaiatelier van de gevangenis. De vrouw zou verliefd zijn geworden op Matt en zou ook seks hebben gehad met Sweat, iets wat ze altijd ontkend heeft.

Nieuw leven in Mexico

De gevangenisbewaarder zei tijdens haar rechtszaak verstrikt te zijn geraakt in de fantasie dat ze met hen in Mexico een nieuw leven zou beginnen. Ze zou met een vluchtauto de gevangenen opwachten bij de put in het dorp Dannemora, waar de leidingen van de gevangenis hen heen zouden voeren. Net toen het erop aankwam raakte Mitchell in paniek. Haar man verlaten viel haar klaarblijkelijk zwaar. Ze besloot uit angst om thuis te blijven. De geplande vlucht per auto veranderde voor Sweat en Matt in een tocht te voet.



Dat belette hen niet om bijna drie weken lang uit handen van de ruim duizend man sterke politiemacht te blijven. Onder weg kregen de twee gedetineerden ruzie en gingen ze elk hun eigen weg. Op 26 juni werd Matt door een grenswachter doodgeschoten. Sweat werd twee dagen later nabij de Canadese grens ingerekend. Hij is overgeplaatst naar een andere gevangenis waar hij zijn levenslange straf verder uitzit. Mitchell bekende schuld in ruil waarvoor de aanklachten over seksuele relaties met de gedetineerden vervielen.

De ontsnapping vormde drie jaar later inspiratie voor de tv-serie ‘Escape from Dannemora’ die op Canvas is uitgezonden. Mitchell had al drie keer eerder vergeefs getracht in aanmerking te komen voor een voorwaardelijke vrijlating. Ze is nu op vrije voeten, maar moet zich nog tot juni 2022 op geregelde tijdstippen melden bij haar reclasseringsambtenaar.

