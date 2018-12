Verlamde student staat plots op en gaat diploma halen Redactie

14 december 2018

09u28

Bron: DVDA 0

Aldo Amenta was al jarenlang verlamd, toen hij in Florida in de VS tijdens zijn proclamatie plots rechtstond om zijn diploma in handen te nemen. De student wil er anderen mee inspireren. “Er is altijd nog hoop”, zegt hij.