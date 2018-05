Verlamde Ocean (3) wil kunnen lopen, springen en dansen zoals haar vriendinnetjes: "Dure operatie kan haar leven veranderen"



IB

30 mei 2018

04u00

Bron: New Zealand Herald, Stuff 0 Het driejarige Nieuw-Zeelandse meisje Ocean Stephen droomt ervan om op een dag te kunnen lopen, springen en dansen, net zoals de andere meisjes van haar leeftijd. Ocean lijdt aan spastische diplege cerebrale parese: haar benen zijn door de aandoening verlamd. Haar moeder Kristen Waite probeert nu het geld bijeen te krijgen om haar dochtertje in een gespecialiseerde kliniek in de Verenigde Staten te laten behandelen.

Er is een grote kans dat een selectieve dorsale rhizotomie-operatie, een rugoperatie voor kinderen die spasticiteit aan de benen moet verminderen, in de Amerikaanse stad St.-Louis in Ohio van het meisje een volledig valide persoon maakt.

Door haar aandoening kan Ocean niet lopen of zelfs staan: zonder haar looprekje moet ze zich op de grond aan haar armen vooruit trekken om vooruit te komen. “Terwijl ze groeit worden haar spasmes en de spierverstijvingen sneller erger, wat ervoor zorgt dat haar botten niet goed groeien en zelfs vervormen. Dat leidt dan weer tot vervormingen in haar gewrichten”, zegt mama Kristen Waite. “Haar rechterbeen roteert nu naar binnen, wat gevolgen heeft voor haar heupen. Als ze de operatie niet kan ondergaan, zal haar situatie alleen maar verergeren.”

Met behulp van een Nieuw-Zeelandse arts heeft Oceans moeder een afspraak in juli kunnen regelen in de kliniek in St.-Louis in de Verenigde Staten voor een behandeling die Oceans leven ingrijpend kan veranderen. Maar Kristen, een single moeder, heeft het geld voor de dure behandeling, de daaropvolgende therapieën, de vlucht en het verblijf in de VS – zo’n 150.000 Nieuw-Zeelandse dollar, nog niet bij elkaar. “Als ze deze afspraak niet haalt, dan komt ze op een wachtlijst en dan duur het nog tien maanden”, zegt mama Kristen bezorgd.

Genereuze steun

Om het geld bij elkaar te krijgen, konden Kristen en Ocean alvast rekenen op veel genereuze steun uit de gemeenschap van het kustdorpje Waihi, waar het paar woont. Tot nu toe hebben ze 69.000 dollar opgehaald en zijn ze nog ver weg van het streefbedrag van 150.000 dollar. “Geld inzamelen voor Oceans operatie heeft mijn hele leven overgenomen en er is weinig tijd over voor iets anders”, zegt Kristen aan de Nieuw-Zeelandse pers. “Als moeder ben ik bereid om alles te doen om het leven van mijn dochter te verbeteren”, zegt Kristen. “Ocean vertelt me elke dag dat ze wil leren dansen en hoog wil kunnen springen. Ik geloof in de kracht van positief denken. Met steun van de gemeenschap zal ik hopelijk in staat zijn om haar in juli naar de VS te nemen om de operatie te ondergaan. Moeten aanzien hoe mijn dochters toestand de afgelopen zes maanden verslechterde, was vreselijk en ook eng om te zien. De operatie zal haar leven voor altijd veranderen.”

Als alles volgens plan gaat, vliegen Kristen en Ocean op 25 juli naar de VS, waar het meisje op de 31ste geopereerd zal worden. Op 27 augustus, na enkele weken van intense fysiotherapie, vliegen ze dan weer terug naar Nieuw-Zeeland, waar ze ook nog therapie zal blijven krijgen.

“Ocean is een ongelofelijk mooi, lief en speels meisje en een echt vechtertje”, besluit haar moeder. “Het gaat moeilijk zijn om haar door de operatie heen te helpen, maar het eindresultaat gaat alles dubbel en dwars waard zijn. Ocean inspireert me elke dag met haar kracht, vastberadenheid en haar pure hart. Ze trotseert haar uitdagingen elke dag opnieuw met een enorme levenskracht.”