Verlamde man die tot twee keer toe op ingenieuze manier wagen stal en achtervolgd werd door politie moet naar cel KVDS

03 maart 2018

16u45

Bron: Metro 0 “Een gevaar voor de samenleving”: zo noemt een Britse rechter een verlamde man die er begin vorig jaar twee keer met een dure wagen vandoor ging. Hij gebruikte daarvoor een systeem met stokken om de pedalen te bedienen. Tot twee keer toe volgde een politieachtervolging.

Felix Ward (30) raakte vijf jaar geleden verlamd van zijn middel naar beneden, toen de wagen waarin hij meereed als passagier betrokken raakte bij een verkeersongeval. Het hield hem echter niet tegen om in de criminaliteit terecht te komen.

Dure wagens

Zowel in januari als in februari vorig jaar stal hij dure wagens: een BMW 330 Sport en een Audi A3. Hij bemachtigde de sleutels en ging er vervolgens mee vandoor. Hij bestuurde de auto’s door stokken aan het gaspedaal en de rem te bevestigen en die met zijn handen te bedienen.

De eerste keer crashte hij met de wagen nadat hij achtervolgd was door de politie. Hij raakte daarbij negen andere wagens, die geparkeerd stonden aan een brouwerij. Hij kon uit de wagen raken en werd in een rolstoel weggeduwd door een onbekende handlanger.

Juwelen

De tweede keer brak hij eerst met twee kompanen een huis binnen in Willenhall, toen de 72-jarige eigenaar naar een huwelijk was. Ze stalen voor 5.000 euro aan juwelen. Buren zagen hoe de drie er met een Audi vandoor gingen en een controle van de nummerplaat wees aan dat hij gestolen was een week voordien. Vier uur later werd de wagen opgemerkt terwijl hij met 140 per uur over landelijke wegen scheurde. De bestuurder reed zelfs door een politieblokkade. (lees hieronder verder)

Uiteindelijk crashte de wagen tegen een muurtje. Twee van de dieven gingen er te voet vandoor nog voor de politie aankwam, maar werden enkele uren later ingerekend in een bar in de buurt. Ward had zich onder een zeil in de wagen proberen te verbergen. De gestolen juwelen lagen nog in de wagen.

Ward pleitte deze week schuldig in de rechtbank aan inbraak, roekeloos rijden en autodiefstal. Hij kreeg vier jaar en acht maanden cel. Zijn neef Patrick Ward (20) en zijn kameraad Patrick Doran (20) pleitten schuldig aan inbraak en het meerijden in een gestolen wagen en kregen twee jaar voorwaardelijk. Ze moeten ook 200 en 150 uren gemeenschapsdienst doen.

Urine

Het was niet de eerste keer dat Ward in aanraking kwam met het gerecht. Op 1 augustus 2015 werd hij al een keer aan de kant gezet op verdenking van rijden onder invloed. Hij was toen zo kwaad dat hij de katheter langs waar zijn urine wordt afgevoerd eruit trok en naar de politie gooide. Die kreeg de urine over zich. Hij werd vrijgesproken voor dronken rijden, maar kreeg wel 20 weken cel voor zijn aanval op de politie. Daarbij beet hij ook een van de agenten.