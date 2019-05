Verlamde Fransman opnieuw in behandeling, Vaticaan eist bescherming van zijn leven kg

21 mei 2019

16u49

Bron: Belga 1 De behandeling van Vincent Lambert is hervat, zo heeft een van de advocaten van de ouders van de verlamde man vandaag bevestigd, nadat het hof van beroep van Parijs een hervatting van de behandelingen had bevolen. Het Vaticaan roept vandaag op om het leven van de man te beschermen.

"We zijn verheugd u te kunnen melden dat Dr. Sanchez en het CHU (Centre Hospitalier Universitaire) de voeding en hydratatie van Vincent Lambert hervat hebben en zijn continue sedatie hebben stopgezet", zei meester Jean Paillot aan de pers bij het verlaten van het Sébastopolziekenhuis in Reims.



"Vanaf vandaag komt het erop aan Vincent naar een gespecialiseerde eenheid te laten overbrengen waar specialisten zich op welwillende wijze over hem zullen ontfermen in de plaats van dit CHU, dat van hem enkel een uitgestelde dode maakte", zei de andere advocaat van de ouders.

Verlamd

De 42-jarige Vincent Lambert was in 2008 betrokken bij een ernstig verkeersongeval. Sindsdien is hij verlamd aan de vier ledematen en wordt hij kunstmatig in leven gehouden.



De artsen van het universitair ziekenhuis van Reims waren gisteren begonnen met het loskoppelen van de apparaten die hem in leven houden, maar moesten de behandeling weer opstarten na een bevel van het hof van beroep van Parijs. Normaal gezien zou Lambert verdoofd worden en na enkele dagen sterven door een gebrek aan voeding en hydratatie.



Vooral de ouders van de man verzetten zich al jaren tegen de beëindiging van de behandeling. Zijn echtgenote en veel van zijn broers en zussen steunen de stopzetting wel.

Vaticaan

Het Vaticaan eiste vandaag dat "zo vlug mogelijk efficiënte oplossingen worden gevonden om het leven te beschermen" van Vincent Lambert. De mededeling was ondertekend door kardinaal Kevin Farrell, prefect van de Dicasterie voor Leken, Gezin en Leven, en door aartsbisschop Vincenzo Paglia, voorzitter van de Pauselijke Academie voor het Leven.



Het Vaticaan hekelde de "ernstige schending van de waardigheid van de persoon door het afbreken van de voeding en hydratatie".