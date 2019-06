Verlamde Fransman heeft nu toch recht om te sterven volgens hoogste rechtbank: ouders dreigen met proces voor moord KVDS

Het Franse Hof van Cassatie - het hoogste rechtsorgaan in het land - heeft in een spoedprocedure bepaald dat de 42-jarige Vincent Lambert toch het recht heeft om te sterven. Zijn behandeling mag "onmiddellijk" stopgezet worden. De man liep door een motorongeluk een ernstig hersenletsel op en verkeert sinds 2008 in een vegetatieve toestand. Een besluit over zijn toekomst veroorzaakte bittere verdeeldheid in zijn familie.

De ouders van de voormalige psychiatrisch verpleegkundige stelden al alles in het werk om de man in leven te houden, terwijl de echtgenote van Lambert en een aantal broers en zussen vinden dat zijn leven niet nodeloos moet worden gerekt, omdat er geen enkel uitzicht is op verbetering. De man heeft bijna geen bewustzijn, maar kan wel zelfstandig ademen en soms zijn ogen bewegen.

De echtgenote kreeg gelijk van de rechter. De ouders van Lambert vochten dat besluit met succes aan in beroep. De artsen van het ziekenhuis in Reims waar de man verblijft, moesten de beademing en kunstmatige voeding van de verlamde man vorige maand na 12 uur hervatten nadat die was stilgelegd. De cassatierechter floot zijn beroepscollega nu terug omdat die in deze kwestie niet tot oordelen was bevoegd, zo klinkt het. Voor alle duidelijkheid: het Hof van Cassatie sprak zich dus niet uit over de inhoudelijke kant van de zaak.





"Hiermee eindigt de zaak. Tegen deze uitspraak is geen beroep meer mogelijk, want er zijn geen rechters meer om bij aan te kloppen", zei de advocaat van Lamberts vrouw Rachel. Zij gelooft heilig dat het de meest humane beslissing is haar man pijnloos te laten overlijden. Dat gebeurt in Frankrijk via ‘passieve euthanasie’: door de voeding en hydratatie stop te zetten. Het ziekenhuis kan dat proces nu dus opnieuw in gang zetten, nadat het eerder vorige maand was teruggefloten. (lees hieronder verder)

De advocaten van de streng katholieke ouders van Lambert dreigen echter met een rechtszaak voor “moord” als dat gebeurt. Volgens hen is hun zoon niet aan het einde van zijn leven, maar heeft hij gewoon een beperking.

De zaak deed een hevige discussie ontstaan in Frankrijk over het recht op sterven. Ook het Vaticaan moeide zich en eiste de bescherming van het leven van Lambert.