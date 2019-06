Verlaging pensioenleeftijd hoogste Poolse rechters in strijd met EU-recht jv

24 juni 2019

16u08

Bron: belga 2 De wet die de pensioenleeftijd verlaagt van de rechters van de hoogste rechtbank van Polen is in strijd met het Europees recht. Dat zegt het Hof van Justitie in een nieuw arrest. De wet doet afbreuk aan het principe dat rechters niet afgezet kunnen worden, "dat inherent is aan hun onafhankelijkheid".

De wet werd in 2018 aangenomen en was meteen een doorn in het oog van de Europese Commissie. Zij argumenteert al langer dat onder het bewind van de rechtsconservatieve regeringspartij PiS de Poolse rechtsstaat uitgehold wordt en ze vocht de wet die de pensionering van de hoogste Poolse rechters regelt dan ook aan bij het Europees Hof. Dat geeft de Commissie nu gelijk.

Bij het Hof in Luxemburg zijn nog andere zaken aanhangig die te maken hebben met de onafhankelijkheid van de Poolse rechterlijke macht. In een van die zaken spreekt de advocaat-generaal donderdag zijn bevindingen uit.