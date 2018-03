Verkrachtingsslachtoffer (14) sterft tijdens bevalling in Paraguay IB

23 maart 2018

00u40

Bron: The Guardian 0 Een veertienjarig meisje is in Paraguay gestorven tijdens de geboorte van haar kind. Het meisje was verkracht en zwanger gemaakt door een 37-jarige man, die inmiddels gearresteerd is. Het meisje lag al twintig dagen in het ziekenhuis wegen complicaties bij de zwangerschap. Haar baby is stabiel, maar ligt wel aan de beademing.

Dokters probeerde de baby vaginaal geboren te laten worden, maar de moeder kreeg ineens last van ademhalingsstoornissen, waarop besloten werd om een noodkeizersnede toe te passen. Toen kreeg het meisje een embolie en vervolgens drie hartstilstanden, waarna ze stierf. “Het gebeurde allemaal heel snel. We probeerden haar nog op de intensive care intensief te beademen, maar we konden haar niet redden. Haar lichaam was niet klaar voor zwangerschap”, zegt Hernán Martínez, de directeur van het lokale ziekenhuis in Itauguá.

Zeer strenge anti-abortuswetgeving

De zaak doet denken aan een gelijkaardige situatie in 2015, toen een tienjarig meisje haar bevalling overleefde nadat ze door haar stiefvader was verkracht. Door de strenge anti-abortuswetgeving in het land, mogen verkrachte vrouwen en meisjes hun zwangerschap niet vroegtijdig beëindigen. Uit cijfers van het ministerie van Volksgezondheid blijkt dat 889 meisjes tussen de 10 en 14 jaar in 2015 bevallen zijn.

“We zijn een land dat geen seksuele voorlichting op basis van wetenschap heeft. De autoriteiten profiteren van de katholieke meerderheid in het land om wetten door te voeren die gebaseerd zijn op religieuze overtuigingen en niet op wetenschappelijk bewijs”, zegt Rosalía Vega, de directeur van de Paraguayaanse tak van Amnesty International.