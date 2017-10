Verkrachter van 12-jarige krijgt mee hoederecht van het kind ESA

19u02

Bron: The Independent 0 thinkstock Een rechter in Michigan heeft beslist dat Christopher Mirasolo (27) mee het hoederecht krijgt van het kind die hij verwekt heeft door een 12-jarig meisje te verkrachten. De man krijgt nu, 9 jaar later, bezoekrecht bij de 8-jarige jongen.

De rechter besliste na een DNA-test waaruit blijkt dat Mirasolo de vader is van de jongen, om hem mee het hoederecht toe te wijzen. De man werd opgeschreven als de vader op het geboortecertificaat van het kind en kreeg het adres waar zijn slachtoffer en haar zoon wonen toegestuurd, zonder de toestemming van de vrouw. Het slachtoffer en de verkrachter werden niet gehoord voordat de rechter een uitspraak deed.

In september 2008 glipten het 12-jarige meisje, haar 13-jarige zus en een vriend het huis uit om een vriend te zien. De toen 18-jarige Mirasolo kwam ook langs en bood de pubers een ritje aan.

De kinderen dachten dat ze naar McDonald's gingen. In plaats daarvan gooide Mirasolo de gsm's van de kinderen weg, ontvoerde hij hen en hield hen twee dagen vast in een leegstaand huis.

Uiteindelijk liet Mirasolo de kinderen vrij, maar hij dreigde hen te vermoorden als ze iets durfden te vertellen. De verkrachting kwam een maand later uit toen het 12-jarige meisje zwanger bleek te zijn.

1 jaar cel

De verkrachter werd veroordeeld tot 1 jaar cel, maar werd na 6 maanden vrijgelaten om zijn zieke moeder te verzorgen. "Het slachtoffer en haar familie kregen te horen dat mensen die voor het eerst een seksueel misdrijf begaan niet naar de gevangenis worden gestuurd, omdat mensen er erger uitkomen", zegt Rebecca Kiessling, de advocaat van de jonge moeder.

In maart 2010 werd de man een tweede keer veroordeeld voor verkrachting, deze keer van een tiener die tussen 13 en 15 jaar oud was. Voor de tweede verkrachting moest hij 4 jaar in de cel.