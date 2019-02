Verkracht en misbruikt: Jezidi vrouwen die ontsnapten aan IS stichten vrouwelijke commune AW

Bron: The Guardian, Jinwar.org 0 In 2014 werden duizenden vrouwelijke Jezidi’s uit Sinjar - een regio in het noorden van Irak – ontvoerd door de aanhangers van Islamitische Staat (IS). Nu het laatste bolwerk van IS op instorten staat, stichtten de overlevenden een nieuwe commune, uitsluitend voor vrouwen.

Nadat de Koerdische jezidi’s in 2014 ontvoerd werden uit hun land van herkomst, werden ze door IS-strijders over de grens naar Syrië gesmokkeld. Daar wachtte velen van hen een gruwelijk lot. Terwijl hun echtgenoten koelbloedig vermoord en in massagraven gedumpt werden, verkochten de IS-strijders sommige meisjes en vrouwen als seksslavinnen. De rest hielden ze bij, verkrachtten en mishandelden ze. Wanneer de mannen hen beu waren, gaven ze hen gewoon door aan de volgende.



Maar nu de eindstrijd van IS er zit aan te komen, konden honderden vrouwen ontsnappen. Zij stichtten in Qamishli in het noordoosten van Syrië, een nieuwe commune genaamd Jinwar. De ondernemende vrouwen bouwden er zelf hun huizen, verbouwen er groenten en graan, en ze verzorgen het vee.



Door en voor vrouwen

De nieuwe commune werd gesticht door én voor vrouwen. Het moet een plaats worden waar de leden “vrij van beperkingen en onderdrukking” kunnen leven. “Onder het bewind van IS leefden we in onderdrukking. Maar zelfs daarvoor bleven de vrouwen thuis. We werkten niet en gingen niet uit”, aldus de 35-jarige Koerdische Barwa Darwish. “In Jinwar merkte ik al snel dat vrouwen ook hun mannetje kunnen staan.”



De vrouwen hebben trouwens nog veel meer in petto. Ze zullen tuintjes aanleggen, de bibliotheek dient gevuld te worden met boeken, en er is zelfs een sportruimte met zwembad voor de vrouwen voorzien. Eenmaal het zwembad klaar is, kunnen vele vrouwen er waarschijnlijk voor een allereerste keer een frisse duik nemen. Zwemmen was immers tot zover een mannelijke aangelegenheid in het Midden-Oosten.



Trauma’s

En de commune betekent nog veel meer voor de getraumatiseerde meisjes en vrouwen. “In het dorp kunnen we revalideren van de geleden trauma’s”, zegt Darsim. En Darsim weet waarover ze spreekt: zijzelf werd samen met haar 15-jarige dochter jarenlang misbruikt door talrijke IS-strijders. “Nu zijn we vrij”, vertelt Darsim met een glimlach op haar gezicht.

