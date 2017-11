Verkoolde Franse jogster Alexia Daval (29) werd gewurgd

De 29-jarige Alexia Daval die begin deze week dood is teruggevonden in het stadje Gray, in het oosten van Frankrijk, was gewurgd. Dat vernam het Franse persagentschap AFP uit bronnen dicht bij het onderzoek. De vrouw verdween een week geleden nadat ze was gaan joggen. Haar lichaam werd enkele dagen later verkoold teruggevonden onder de struiken.