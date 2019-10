Verkiezingspamfletten gelekt: gaan Conservatieven uit van uitstel brexit ondanks belofte Johnson? TT

15 oktober 2019

15u05

Bron: ANP, BBC 0 De Conservatieve premier Boris Johnson heeft herhaaldelijk bezworen dat hij zijn land 31 oktober uit de Europese Unie haalt, maar zijn partij heeft toch al verkiezingspamfletten gedrukt die daar kennelijk niet van uitgaan. Johnson zei gisteren nog in het Lagerhuis dat "het uiterst cruciaal is de brexit uit te voeren op 31 oktober".

Volgens de BBC heeft de partij pamfletten klaar liggen die gericht zijn tegen de Brexit Party van Nigel Farage, die na 31 oktober gebruikt moeten worden. Daar staat een afbeelding van Farage op met de boodschap dat hij alleen maar voor langer uitstel zorgt en geen meerderheid voor een brexit kan krijgen. De Tories willen argumenteren dat een stem voor Farage een verloren stem is, aangezien de Leave-stem zo verdeeld wordt tussen twee partijen “en een Remain-kandidaat ertussen kan sluipen”. In het Britse kiessysteem wordt de kandidaat met de meeste stemmen in elk district parlementslid.

De suggestie is dus dat op het moment dat verkiezingen worden gehouden de brexit is uitgesteld en dat alleen de Conservatieven het vertrek uit de EU kunnen bezegelen. Verkiezingen kunnen op zijn vroegst eind november worden gehouden.

De Europese hoofdonderhandelaars hebben premier Johnson een deadline tot morgenochtend opgelegd om met een nieuw voorstel te komen voor de vastgelopen onderhandelingen. Donderdag en vrijdag staat een Europese top gepland waarop een eventuele oplossing afgeklopt zou moeten worden, maar allicht wordt die deadline niet gehaald.